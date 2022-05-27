快訊／台中新增確診首破萬　12中重症...2童發燒抽搐1插管

記者游瓊華／台中報導

全國今（27）日本土確診新增9萬4808例，台中市新增1萬1501例本土個案，首度突破萬人。今天新增加中重症12人，其中2人是6歲女童以及7歲男童，2人都是因為發燒抽搐被家長緊急送急診治療，其中7歲男童症狀嚴重，緊急插管送進負壓專責病房，但好消息是，男童經過醫護救治後已移除呼吸器、改鼻導管給氧，目前生命跡象穩定。

▲衛生局副局長邱惠慈提到，有2名兒童中重症，皆因發燒抽搐送醫，當中有1人插管。（圖／市府提供）



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台中市新增確診個案首度突破萬人，也二度超車高雄。台中市衛生局副局長邱惠慈表示，今天新增加12名中重症患者，其中2人為12歲以下孩童，一名為6歲女童、沒有慢性病史，25日發高燒到39.5度，家長發現孩子抽搐、意識改變緊急送醫，經PCR採檢確診，收治加護病房，昨（26）日病況好轉、恢復清醒，血氧也正常。

另一位7歲男童本身有先天性代謝疾病、代謝性酸中毒、癲癇以及發育遲緩等，家長幫孩子快篩呈現陽性，加上男童出現抽搐、發高燒等狀況緊急送往急診救治，院方幫男童插管、投藥治療，並收治在負壓專責病房，目前狀況好轉，意識清醒。

副市長令狐榮達今天主持防疫記者會表示，市府宣布針對2至12歲的台中幼童及設籍和平區的居民，每人發放2劑快篩試劑，將分成四大管道發放，2至3歲幼童由居家保母、托嬰中心轉交家長；幼兒園、國小由園方、校方通知家長領取，或恢復實體課程後領取；自行照顧者由民政局各里辦公室通知家長領取；和平區居民則由民政局、區公所進行相關作業，預計5月30日起啟動發放。

針對兒童BNT疫苗施打，有許多家長很心急，表示醫療院所預約額滿，很怕打不到，令狐榮達也強調，第一，針對5至11歲的兒童BNT疫苗注射，已經登記校園施打者「一定打得到」，也呼籲國小家長盡量安排在學校施打，也留意校園施打的日程；第二，盧市長先前說過，會持續跟中央爭取疫苗，中央會再分配1.2萬劑疫苗給台中，盧市長今日在議會備詢時已宣布，5月30日至6月2日將再加開4天醫療院所預約施打，對象是104年9月1日至106年6月2日出生的兒童，滿5足歲者，也就是學齡前的幼兒。

第三，國小生登記到醫療院所施打者，請依照預約時間打，若沒預約到，可返回學校施打，或者等6月初新一波疫苗抵達，市府再安排醫療院所開放預約施打；第四，台中會持續爭取兒童BNT疫苗，預計6月初會再到疫苗，屆時會再分配給醫療院所與校園，目標讓全市想施打兒童BNT疫苗者都能接種到。

▲台中新增確診首次破萬人+兒童中重症，「2 童發燒抽搐送醫1插管」。（圖／市府提供）

