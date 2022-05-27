華信航班受大雨影響澎湖飛台中無法降落　空中盤旋多圈原機返回

記者陳洋／澎湖報導

連續這幾天的大雨對離島交通也帶來了影響，今天一班澎湖飛台中的班機，飛到台中上空後，因氣候未達起降標準，盤旋數圈後，只好原機再飛回澎湖，改搭下午班機再出發。

全台這幾天都是下雨的天氣，不但影響民眾的一般通勤，連離島的空中交通也受到影響，華信航空早上9點20飛台中的班機，就在飛抵台中上空後，遲遲無法降落，盤旋幾圈也不見氣候好轉，只好原機回到澎湖。

▲連續幾天的大雨對離島交通也帶來了影響 。（圖／記者陳洋攝）

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一名在機場接客的遊覽車司機說，他不是接送這一班機乘客，但也聽說班機飛到台中後原機飛回來，將由華信另外排班再飛一次，好險現在班機不會客滿，還能讓乘客回到家。

一名也準備前往台中的乘客說，他聽說上一班飛機飛了回來，因為當地大雷雨，為了安全只好回來。

▲班機因雷雨延誤，旅客只好等待 。（圖／記者陳洋攝）



航站方面表示，受影響的班機是華信航空第780班次，原訂上午9點20分由澎湖飛往台中，因台中機場低於起降標準，原機只好飛回澎湖，班機上共有23名乘客，將安排搭乘第784班機再飛台中。

民航機因為可以穿梭雲層，一般來說都怕風而不怕雨，但這一次因為雨勢持續，能見度差，班機起飛沒問題，卻無法降落，讓23名乘客白白多搭了一趟空中行程，還好下午台中機場恢復正常起降，終於讓乘客可以回家。