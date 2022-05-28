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苗栗+2024！6歲以下幼童可領5劑快篩　快篩陽先視訊別衝診所　

▲０５２８苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣府提供）
▲苗縣今日新增2024例本土確診案。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣今(28日)新增2,024例確診。縣府宣布，為進一步提供幼兒家庭更足量的家用抗原快篩試劑，及保障無法接種新冠疫苗之幼兒健康，民眾於111年6月1日到6月30日期間可持6歲以下孩童健保卡(105年1月1日以後出生之孩童)，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑。

衛生局表示，此次免費領取的兒童快篩試劑份數，不會計算入實名制第一輪(4月28日起)的購買資格，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。至於中央政策公告將提供低收和中低收入戶以及長照機構住民免費快篩試劑，中低收入戶每人有5劑，長照機構則是每人3劑的部分，目前仍待衛福部盤點後到貨並由中央公告發放領用辦法後發放。

▲０５２８苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣府提供）

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▲確診分布分析。

今年以來，苗栗縣已超過2萬5千人確診，徐耀昌縣長叮嚀確診者最快7天後即可返回職場，請大家抱持著平常心、同理心、將心比心來對待，勿有霸凌或攻擊言語來對待康復者。

民眾如有症狀，請先使用家用快篩試劑檢測，快篩陽性時經醫事人員確認，即可研判為確定病例。民眾快篩陽性時，請以視訊診療為第一優先，籲勿直接去診所，以免交叉感染，目前視訊診療診所有86家(西醫54家可確認診斷通報及開立抗病毒藥物；中醫32家可開立清冠一號）；相關資料可至衛生局官網COVID-19疫情防治專區，「快篩＝確診」頁面查詢。

另本縣有6家醫院及4個社區篩檢站提供診斷評估、診療、開立藥物等一站式診療「得來速」服務，民眾快篩陽亦可透過視訊或現場醫療、並領取藥物，以利早期診斷、早期用藥、預防重症。

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