「很多孩子走了」！刑事局追查涉假訊息　不排除約談郭彥均

文／中央社

（中央社記者劉建邦台北28日電）內政部警政署刑事警察局今天表示，將主動追查「很多孩子走了」相關網路貼文涉及假訊息部分，不排除近期約談貼文者包含藝人郭彥均等到案說明。

行政院長蘇貞昌稍早說，這種不實謠言，內容相近類似，都有相近團體明顯操作痕跡，非常不法、不宜，引起社會恐慌大可不必，會究責查辦。

▲郭彥均日前分享與醫護朋友對話，對方稱這麼多孩子就這樣走了，引發爭論。（圖／翻攝自杜承哲臉書）



郭彥均25日在社群網站臉書（Facebook）分享與醫護朋友對話，對方稱醫護4月5日起就都沒休息，天天在病房救人，但小孩越來越慘，「看到這麼多孩子就這樣走了」；這篇貼文引發爭議。

郭彥均27日發文說，對話中醫護朋友提到「看到這麼多孩子就這樣走」不是指有單位知情不報或隱匿COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，截圖中轉達的數字就是指揮中心公布的數字。這樣私下的對話造成很多人恐慌，解讀成好像有更多隱匿數字這樣的誤會，「我真的很抱歉」。

此外，台灣資訊環境研究中心昨天在臉書表示，25日到26日至少25個臉書粉絲專頁發布「很多孩子走了！」貼文，貼文內容完全相同；其中19個粉專貼文發布時間是下午3時31分，不到10秒內「群聚發文」，貼文內容完全相同，且貼文首則留言都是內容農場的文章連結。

台灣資訊環境研究中心說，25則貼文共獲7363互動、321次分享，也有1235則留言加入討論，且這些粉專跟上近期粉專經營潮流，知道貼文要用短文搭配背景，連結不能放內文、要放留言。