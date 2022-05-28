LIVE／「下月開邊境」將公布放寬政策　陳時中最新說明

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中央流行疫情指揮中心今（28日）14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。日本開放觀光團入境，而陳時中昨日也鬆口，表示國內染疫率跟境外移入差不多，下個月預計陸續公布放寬邊境政策。另外，全民適用「快篩陽=確診」上路上，昨日本土個案暴增到9.4萬例，今日是否持續飆高？有待記者會公布。

日本前日宣布將於6月10日開放外國旅客參加旅行團入境觀光，其中台灣在分區名單中屬低風險地區，可享免檢查、免隔離待遇。至於台灣是否有規劃開放日本觀光客來台？陳時中昨回應，因為世界各國都在開放，「前段時間也有跟大家報告，台灣邊境開放是遲早、必然要做的事情。」

他也透露，現在國內染疫率到達6%，境外移入大概最高也達到6%，「普遍來講，現在境外移入跟國內風險其實已經差不多了」，因此這個月到下個月，關於邊境放寬的政策都會陸續出爐。

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▲指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

快篩陽性者經過醫師診斷可視為確診，擴大至全民適用，衛福部坦言新制上路可以省下許多PCR量能，同時也放寬可執行PCR檢驗的條件，等於擴大採檢概念，可發現的黑數就會更多。近來本土病例維持在單日新增8萬上下，只有5/19本土病例飆90331例，而全民「快篩陽=確診」實施後，昨日確診再飆高至9.4萬例。

另外，昨日通報126例死亡，創歷史新高，專家也預估「死亡高原期」將維持2週。陳時中表示，國內從5月18日單日確診病例超過8萬以後約一週，現在算是高原穩定期。至於死亡維持高點是否持續起碼兩週？他坦言，「我想這是很有可能的。」