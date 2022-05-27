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沒點頭就算性侵！西班牙通過性自由保障法　需明確同意才可上床

▲▼西班牙平等部長蒙特羅（Irene Montero）表示，新法被通過，西班牙將成為一個對所有女性更自由、更安全的國家。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙平等部長蒙特羅（Irene Montero）表示，通過新法將讓西班牙成為一個對女性更自由、安全的國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

西班牙國會最近通過《性自由保障組織法》，免除受害人的舉證義務，明定未來只有雙方明確表示「同意進行性行為」的情況下，發生性行為才能算是合法，而性被動者沒有積極同意性行為，或表示不確定、無法表達時，性主動者貿然發動強勢的性行為都可能被視為性侵。

據《衛報》報導，由於西班牙法律過去一直對「性同意」缺乏明確解釋，導致法院在審理性侵案時，長期依賴暴力、反抗或威脅等證據，來判定案情是否屬於性犯罪，而這項被俗稱為「沒有同意，就是性侵」（only YES means YES）的法案，正是為了解決西班牙法律中對「性同意」的模糊定義而生。

新法案將「同意」定義為明確表達個人意願的方式，意味著沉默或被動順從都不算是「性同意」，而未經雙方同意的性行為都可被視為性侵，最高可被判處15年監禁。西班牙平等部長蒙特羅（Irene Montero）表示，她樂見新法被通過，「西班牙從今天開始，將成為一個對所有女性更自由、更安全的國家。我們要用自由取代暴力，用情慾取代恐懼」。

報導指出，這項新法還要求政府為未成年性侵犯進行性教育及性別平等課程，並為性侵被害人和家屬成立24小時危機處理中心。西班牙是在2016年發生「潘普洛納奔牛節集體強暴案」後，5名被告因受害人未明確表達反對性行為，被法庭定罪為性侵而非強暴，引發社會群情激憤，才促成了新法的誕生。

 

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