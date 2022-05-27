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人妻半個月遭「公公性侵8次」　求救老公反被威脅：敢報警就離婚

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲人妻遭公公性侵，求救丈夫遭冷回「報警就離婚」。（示意圖／達志影像）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名人妻與丈夫一起住在公公家中，不料丈夫2020年8月在外地出差時，公公先挑撥夫妻感情，接著當場性侵她，事後還得寸進尺，半個月內又性侵7次，誇張的是她向丈夫求救，丈夫竟冷回「若報案就離婚」，逼得她報警提告。士林地院審理，認定公公性侵媳婦，依強制性交罪，判處公公4年6月徒刑。

根據判決書指出，公公涉有多項犯罪前科，2020年8月見兒子出差不在，加上又與媳婦小美（化名）同處一室，竟突然開口向小美調情，並說出「他的心真的不在妳身上了」挑撥夫妻感情，接著不顧小美拒絕，抓住其雙手強吻、摸及舔胸部，並在未戴保險套的情況下性侵得逞。

公公事後還得寸進尺，每隔2、3天就性侵小美，半個月內又性侵7次，前後總共性侵8次，小美忍無可忍決定報警提告。小美供稱，她被性侵後，丈夫不希望她報警，如果報警就會跟她離婚，她又不敢告訴娘家人，身上也沒有錢，沒有其他地方可以住，才會繼續待在公公家中。

公公出庭時辯稱，他沒有強迫媳婦，兩人早已關係曖昧，是合意發生性關係，有一次小美剛洗完澡，光著身體問說「屁股是不是很翹」，還抓他的手去摸她的屁股，小美也曾傳訊息要求幫忙買酒，多次對他抱怨丈夫外遇，他還不斷安慰，進而發生性關係。

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲小美表示，由於丈夫威脅報警就離婚，加上她不敢告訴娘家人，身上沒有錢、沒有其他地方能住，才一直沒有逃走。（示意圖／免費圖庫pixabay）

小美丈夫出庭時則證稱，他與小美一直生活上一直有爭吵，事發當時他正在外地出差，小美有透過LINE告知被性侵，「我當時很忙，我的想法是她要我回去陪她、覺得這種事情不太可能發生」。

小美丈夫指出，小美曾有2、3次告知遭爸爸性侵，但他認為這個說法，只是為了引起他的注意，因為小美也有說過「曾在公園被性侵」，「我有要求她先不要去報警，因為我不太相信她說的，所以我用貼圖或說『我現在很迷茫』回她，算是在敷衍，我怕她尋短，所以先安慰她」。

士林地院審理，根據醫院檢驗報告，確實在小美體內發現公公DNA，另勘驗小美傳給丈夫的訊息「老公救我，爸爸剛剛強暴我，我好痛苦」、「我想要你回來保護我」、「接電話一下好嗎」、「為什麼不救我」、「打給我」等語，都遭到丈夫以「怎樣啦，……忙」等語冷漠回應。

法官認為，公公明知媳婦未與兒子離婚，竟為滿足一己色慾，罔顧人倫，以強暴手段對媳婦共8次強制性交行為，導致小美身心受創並留下難以磨滅陰影，犯罪後態度差不認罪，難見有悔意，考量受害者要求從重量刑，審酌後依8次強制性交罪，依8次強制性交罪，各處有期徒刑3年6月，合併執行4年6月徒刑。

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