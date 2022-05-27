認錯「做了禽獸不如的事」　工程師性侵女網友免囚理由曝光

▲工程師趁女網友酒醉性侵後，傳LINE問「是不是做了禽獸不如的事？」（示意圖／123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市一名資訊工程師前年和認識2年多的女網友碰面喝酒，涉趁她喝醉性侵得逞，事後還傳LINE問她：「我是不是對妳做了禽獸不如的事？」女方嗆回：「為什麼不直接把我殺了！」並提告，台北地院審理認為男方已賠70萬元和解並寫悔過書道歉，確已悔悟並有情堪憫恕之處，依乘機性交罪輕判工程師2年徒刑、緩刑5年，但須提供240小時義務勞務，可上訴。

判決指出，本案工程師（20多歲）於事發前已多次和女方相約吃飯，感覺有機會進一步交往，前年（2020年）雙十節當晚，2人到酒吧喝酒聊天，女方覺得微醺頭暈，男方帶她找一間平價包廂式網咖看影片休息，卻趁她不勝酒力之際，性侵得逞。

女方事後提告，男方在雙方調解時允諾賠償70萬元並迅速付清，還依女方要求寫悔過書認錯。但檢方最初偵辦，認為網咖監視畫面顯示女方走進包廂前不像有醉態，還讓男方摟她的腰一起挑片，以罪證不足為由將男方不起訴。

女方不服，拿男方所寫悔過書向高檢署聲請再議成功。檢方重新調查時，發現男方事發後還沒被質問時，就主動傳訊息給女方「我是不是對妳做了禽獸不如的事？」女方立刻回覆嗆聲「那個時候為什麼不直接把我殺了！」且女方就醫診斷出罹患創傷後壓力症候群。

男方供稱調解時被女方親友要求寫悔過書，否則免談，他知道對方情緒起伏本來就比較大，所以離開網咖搭捷運各自回家時，就主動傳訊息給她，把2人發生關係的責任都扛在自己身上，以免對方心裡有壓力，他真的以為女方對他有意思。

檢方起訴本案工程師涉犯乘機性交罪嫌，男方出庭始終認罪，法官認定他傷害女方身心甚鉅，但已積極彌補過錯，包括賠償70萬元和解、寫悔過書道歉，確已悔悟，即使判處乘機性交罪最低法定刑3年徒刑，仍嫌過重，有情堪憫恕之處且應無再犯之虞，酌減輕判他2年徒刑、緩刑5年，但須提供240小時義務勞務，且須接受法治教育4場次，以深植守法觀念，可上訴。