暑假限定！化身海港領航員追鯨豚　親子營隊即起報名

▲花蓮港推出暑假親子營隊，結合港史館讓民眾了解花蓮港歷史。（圖／港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為推廣「海洋教育」，讓民眾更親近海洋，台灣港務公司花蓮港務分公司表示，暑假期間週五、週六推出三大親子共遊營隊，包括「海港領航員出巡去」、「海港領航員追鯨豚」、「海港領航員探明燈」，即起開放報名，體驗來自海洋的感動。

花蓮港親子營隊活動將於7月2日(六)辦理「海港領航員出巡去」1梯次、7月16日(六)「海港領航員追鯨豚」1梯次、7月1日(五)及7月15日(五)各辦理「海港領航員探明燈」1梯次。

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除可觀賞實境互動軟、硬體設施，還有全台唯一以船艙造型設計的港史館，讓參加民眾踏入花蓮港的時光隧道，瞭解建港歷史外，平日不對外開放的信號台、監控中心及港區也將開放導覽。

▲港史館結合實境互動以生動活潑形式介紹花蓮港歷史。（圖／花蓮港務分公司提供）

另也安排參觀國內唯一五角型的奇萊鼻燈塔及搭乘交通船悠遊花蓮港，在海上看船舶作業情形，並結合賞鯨行程，出海近距離賞鯨。

花蓮港務分公司表示，近年來致力於推廣海洋教育，不僅暑假舉辦夏令營活動，平時接待學校及團體參觀港史館、導覽港區，散播海洋人才種子，破除民眾對於港口管制區的迷思，為港區帶來更多的人潮，希望

身處海洋國家，讓每一位民眾都能對海洋文化有更深刻的認識，進而更親近海洋。