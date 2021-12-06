四大建設發展東台灣　花東鐵路雙軌化拚2027年底通車

▲交通部長王國材（左）今與交通委員會赴花蓮考察。（圖／交通部提供）

記者許維寧／台北報導

交通委員會今天（12/6）赴花蓮考察花東鐵路雙軌電氣化、蘇花安計畫並支持花蓮火車站站前廣場開發計畫，以及花蓮港區活化等建設。交通部也表示，花東鐵路雙軌電氣化預計2027年底將完工通車，蘇花安計畫崇德段路線規畫案正辦理綜合規劃和環境影響評估，並以2030年為完工目標。

交通委員會今天赴花蓮考就交通建設案，交通部長王國才率領台鐵局、鐵道局、公路總局、航港局、台灣港務公司及路政司等相關人員參與，行程包含花東鐵路雙軌電氣化、蘇花安計畫崇德段路線規劃、花蓮火車站站前廣場開發計畫及花蓮港區活化等四案。

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交通部表示，花東雙軌化計畫主要針對台鐵花蓮站至知本站間單軌路線進行雙軌化，各站場配合雙軌化調整，涉及鐵路營運安全以及老舊橋梁強化或改建，並更新調整號誌系統，預計2027年底完工通車。至於花蓮至吉安高架案可行性研究，已經請鐵道局主動協助花蓮縣政府。

另外，交通部也說，蘇花安計畫崇德段路線規劃案，經公路總局說明後，計畫正辦理綜合規劃及環境影響評估相關作業，預計以2030年完工為目標。目前和仁至崇德路段規劃採長隧道方案，路廊於崇德地區沿都市計畫區邊緣布設，向南銜接太魯閣大橋北側，減少都市計畫區切割，且崇德地區為進入蘇花安之南端起點，將設置完整交流道及休息區，預計可作為地方農產品活絡平台，並可成為台9線、台9丁線、台8線交通樞紐，當地觀光產業。

至於花蓮火車站站前廣場開發計畫案，交通部也說，台鐵局與花蓮縣政府已於今年1月簽署「洄瀾雙城開發計畫」合作開發備忘錄，9月29日召開溝通平台會議，已對花蓮火車站周邊土地都市計畫變更草案初步構想達成可行共識，希望該案可為車站與地方政府共同開發示範計畫。

有關花蓮港區活化案，經臺灣港務公司說明，目前已偕同航港局積極推動港區土地資源與港埠設施活化工作，支持地方產業發展及推動花蓮港觀光遊憩業務。台灣港務公司為加速推動期程，針對後續招商所涉都市計畫變更部分，已與花蓮縣政府成立溝通平台，並與縣府、航港局共同爭取海洋委員會將海洋資源博物館設置於花蓮港。