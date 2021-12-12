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海洋資源博物館選址花蓮港　佔地達24公頃打造海洋觀光廊帶

▲海洋資源博物館規劃模擬圖。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

海洋資源博物館規劃模擬圖。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港務分公司攜手花蓮縣政府與航港局共同促成國海院海洋資源博物館選址花蓮港東工地興建，看好未來花蓮港內港#13至#16碼頭約5公頃基地與北側東工地土地約19公頃，將以海洋資源博物館為中心，透過周邊觀光遊憩開發，結合北側奇萊鼻燈塔、四八高地與南側漁業專業區，形塑海洋觀光廊帶發展。

▲海洋資源博物館規劃模擬圖。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

花蓮港#13碼頭水泥裝船輸送設備拆除前空照圖。
花蓮港務分公司為串連鳥踏石、奇萊鼻岬角、七星潭海洋觀光廊帶，將於今年12月底前，將花蓮港#13碼頭台泥舊有水泥裝船輸送管線設備全長558公尺全數拆除以確保通行安全，並帶給濱海道路嶄新天際線及遼闊新眼界。

▲海洋資源博物館規劃模擬圖。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

花蓮港#13-#16碼頭跳島郵輪基地全區工程規劃藍圖。

花蓮港務分公司表示，規劃花蓮港#13~#16碼頭及後線基地，發展為「東海岸文創倉庫市集暨探索型跳島郵輪旅運基地」，今年已完成基地約5公頃全區工程規劃，明年度將投入前瞻預算3000萬元，辦理#14倉庫跳島郵輪通關場域150坪的整建，預計明年6月底竣工，並爭取2023年航港建設基金預算新闢東工地南北向聯絡道路，道路完成後將可有助東工地招商開發與聯外交通條件。

▲海洋資源博物館規劃模擬圖。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

▲▼花蓮港#14倉庫旅客通關服務場域整建室內模擬圖。

▲海洋資源博物館規劃模擬圖。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

港務分公司指出，持續推動都市計畫變更，解決港埠用地土地使用限制，將商港觀光遊憩發展區塊變更為都市計畫港埠專用區並明訂使用項目，透過與花蓮縣政府建立之溝通平台，加速凝聚回饋共識；另為促成國海院海洋資源博物館選址花蓮港東工地，今年9月16日港務公司與花蓮縣政府業就變更都市計畫之回饋方案獲有共識，將於近期完成雙方簽署合作備忘錄簽署，屆期將邀請有關機關與地方代表等共同見證此海洋觀光廊帶發展重要合作起點，回應在地民意對海資館選址花蓮港與港埠觀光發展轉型之殷切期待。

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