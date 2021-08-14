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花蓮聯合海葬啟航開放報名　9月9日花蓮港外擧行拋灑儀式

▲海葬當天將先在花蓮市立殯儀館舉辦追思會，為先行者祝禱祈福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

海葬當天將先在花蓮市立殯儀館舉辦追思會，為先行者祝禱祈福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為響應環保自然葬法，提倡資源永續觀念，自2017年起辦理聯合海葬，獲得參與家屬高度評價。年活動受新冠肺炎第三級疫情警戒影響，延期至9月9日舉行，即日起開始受理報名。當日於花蓮市立殯儀館舉辦追思會，為先行者祝禱祈福，續由工作人員引領家屬乘車至花蓮港，登船航行至港口防波堤最外端向外延伸6000公尺半徑扇區以外之海域，舉行拋灑儀式。

聯合海葬理念為簡化、美化、淨化，為貫徹環保理念，花蓮縣府選用環保無毒且易於溶解之船型安息盒，由家屬親手將安息盒拋入大海，並灑下花瓣，親送亡者抵達人生終站，儀式過程溫馨隆重。儀式結束提供影像紀錄及拋灑地點的經緯度定位卡，供家屬時時緬懷親人。航行中常有海豚於船沿追逐嬉戲，彷彿水中精靈前來迎接先行者，使家屬的心靈獲得療癒。

▲海葬當天將先在花蓮市立殯儀館舉辦追思會，為先行者祝禱祈福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

登船航行至花蓮港口防波堤最外端向外延伸6000公尺半徑扇區以外之海域，舉行拋灑儀式。

花蓮縣擁有得天獨厚的風土人文，在藍天碧海的擁抱下與鯨豚隨行中，長眠於波瀾壯闊的太平洋，成為許多人的人生終點站。去年聯合海葬先行者中，在花蓮出生的管先生，成年後在外地成家立業，臨終特囑咐家人，希望可以回到故鄉落葉歸根；來自桃園的蔡先生，生前十分喜愛花蓮縣的山光水色，家人決定拋灑骨灰於花蓮海域，實現他的心願。

台灣地狹人稠，隨著時代變遷，環保意識抬頭，葬禮原則日漸趨向「節葬」與「簡葬」。花蓮縣環保葬除規劃有海葬外，尚有新城鄉第一公墓、吉安鄉慈雲山懷恩園區及鳳林鎮第一公墓等3處植葬區，希望藉由新葬儀觀念的推動，讓民眾更加了解環保多元葬法，提升國內殯葬文化，使亡者善終，環境亦得永續發展。

欲申請者可逕洽新城鄉公所生命禮儀管理所03–8612166；吉安鄉公所殯葬管理所03-8523126；鳳林鎮公所公共造產所03-8762771。

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