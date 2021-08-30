斥資1800萬重整！花蓮向日廣場開幕　海鮮料理展現全新花蓮味

▲▼花蓮港向日廣場在投入1千8百萬元經費，修繕整建近一年後正式重新啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港向日廣場在投入約新台幣1800萬元經費修繕整建近一年後，29日正式重新啟動，縣長徐榛蔚與國家海洋研究院院長邱永芳共同出席農委會「海味。嗨way！」向日廣場開幕活動，期待為北區海洋文化場域及休憩空間注入新能量。

花蓮並不小且非常偉大，早在數千年前就有先人遺跡在立霧溪下游的河床上冶金煉鐵，也是著名的富世遺址，承載了花蓮豐富且深度的文化與歷史，而海洋更是孕育了南島語族先人的智慧。

徐榛蔚相當重視開發花蓮得天獨厚的豐富海洋資源，她表示，期待與國家海洋研究院打造海洋產業孵化基地，不僅是為了讓空間更加活化，更是培育花蓮的海洋產業人才，也在永續發展的顯學下，讓每一代人都能完善認識並守護屬於花蓮的寶貴資源，為台灣「海洋立國」的願景築起堅固的基石。

▲在地12位總鋪師的海味辦桌，將屬於花蓮的海味濃縮在最精華的十二道料理當中。

農業處長吳昆儒指出，向日廣場經過將近一年的修繕整建 ，於8月29日正式重啟，多功能漁業場館一改過去以白色為主調的淡雅，重新以繽紛色彩妝點，期待花蓮港日後展現花蓮北區海岸線的能量與熱力。

▲徐榛蔚期待向日廣場重新開幕為北區海洋文化場域及休憩空間注入新能量。

這次的開幕活動「海味。嗨way」當中，集結了花蓮在地12位總鋪師的海味辦桌，以最道地的花蓮味，結合黑潮所帶來的豐富漁獲，將屬於花蓮的海味濃縮在最精華的十二道料理當中，透過走秀展示全然不同的蒸燙烘烤燉炒爆煎燒，為海洋料理呈現全新的面貌。

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