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桃園小學生接種BNT　滿5歲學童5／30起就近到國小接種

▲桃園市長鄭文燦今（27）日視察青溪國小學童施打BNT疫苗狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今（27）日視察青溪國小學童施打BNT疫苗狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃市自5月25日起安排5至11歲學童施打疫苗，市長鄭文燦今（27）日上午視察桃園區青溪國小學童施打BNT疫苗，鄭文燦表示，為提升校園防疫安全，市府陸續安排5至12歲國小學生入校接種BNT疫苗第1劑，國小附設幼兒園滿5歲學童也可在校內完成接種，滿12歲國小學生可在校內接種基礎劑與追加劑。接種疫苗可產生抗體並提升自我保護力，希望兒童疫苗開打，能夠強化校園防疫安全。

▲桃園市長鄭文燦今（27）日視察青溪國小學童施打BNT疫苗，呼籲學童盡早完成疫苗接種提昇自我保護力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市長鄭文燦今（27）日視察青溪國小學童施打BNT疫苗，並呼籲學童盡早完成疫苗接種提昇自我保護力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，針對5歲學童，不少家長擔心預約不到醫療院所接種名額，後續則由市府教育局媒合公、私立與非營利幼兒園造冊，從5月30日起，學童在家長陪同下，可就近併入附近國小疫苗接種作業一起施打，讓所有小朋友都能接受疫苗接種。

▲桃園市青溪國小學童今天依序接受BNT疫苗施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市青溪國小學童今天依序接受BNT疫苗施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也針對全市國小、國中與高中職遠距教學措施將延長至6月2日，端午節尚有3天連假，希望可避開疫情高峰期，以確保師生安全，市府將評估每週疫情發展，決定是否延長遠距教學時間，待疫情收斂，再進行調整。

鄭文燦也鼓勵學生在遠距學習時，可使用平板電腦等數位工具，與老師、同學之間多互動，若無適合設備，亦可向學校租借，以落實防疫不停學。

▲桃園市青溪國小學童今天接受BNT疫苗施打，接受醫護人員登記。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市青溪國小學童今天接受BNT疫苗施打，接受醫護人員登記。（圖／記者沈繼昌翻攝）

教育局長林明裕說，桃市195所公私立國小中，共有13萬1,258位學生符合接種BNT疫苗第1劑資格，根據統計約有60%家長同意子女接種BNT疫苗第1劑，約7萬8,754人，預計6月下旬前，桃市195所國小將全數施打完畢；本次國小學生接種BNT疫苗第1劑採「校園集中接種」與「醫療院所接種/補接種」雙軌進行，教育局尊重學生與家長接種意願，並請各國小給予家長至少7天時間評估是否讓子女入校接種。

此外，林明裕強調，桃市公私立國小、國中與高中職自5月23日至6月2日延長暫停實體課程，各校新冠肺炎疫苗入校接種仍按原排定時間辦理，學生可短暫返校完成接種；滿5歲至12歲之國小學生及幼兒園學童，可在教育局安排校園接種時間入校接種；無意願入校集中接種，或因故未在校接種之學生與自學學生等，則可在5月28日以後至桃市各合約醫療院所後完成疫苗接種，無須另付掛號費，不影響學生接種權益。

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