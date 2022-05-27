三寶闖禍畫面曝！雨夜迴轉擊落22歲騎士　他腦部重創躺地顫抖

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子26日晚間開車搭載女性友人行經中壢區環中東路、新中北路口處時欲迴轉，疑似大雨再加上搶快導致直行機車閃避不及發生碰撞，林姓騎士倒地後身體多處擦挫傷，其中頭部嚴重受創，中壢警方到場後趕緊送傷者送醫急救，再因顱內出血等傷勢轉送林口長庚醫院急救中，警方為2人酒測，均無酒精反應，至於肇事原因初判轎車未禮讓直行車先行，再加上大雨視線不名釀禍，肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市王姓男子26日晚間駕車行經中壢區環中東路、新中北路口處迴轉，疑似大雨視線不明與搶快與直行機車碰撞，林姓騎士倒臥路上。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲桃園市王姓男子26日晚間駕車行經中壢區環中東路、新中北路口處迴轉，疑似大雨視線不明與搶快與直行機車碰撞，警方人員趕抵現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，這起意外發生於26日晚間8時許，22歲的王姓男子駕駛自小客車，搭載女性友人行經駛環中東路、新中北路口處，欲迴轉往平鎮方向，在路口迴轉時，22歲林姓騎士閃避不及迎面撞上，撞擊力道強勁，導致機車車頭零件四散，林男倒地後不斷顫抖，王姓男子與女性友人下車察看後趕緊打電話向119求助。

▲桃園市中壢區環中東路、新中北路口處昨晚發生交通意外，林姓騎士騎乘機車車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

華勛消防分隊救護人員趕抵時，林姓騎士肢體有多處擦挫傷，但意識不清，救護人員給予救護處置後，送往中壢天晟醫院急救再轉林口長庚醫院，林男疑似顱內出血，目前還在救治中。

▲桃園市華勛消防分隊26日晚間將車禍受傷林姓騎士包紮後送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方為肇事的王姓男子進行酒測，酒測值為零，林姓騎士經院方人員抽血後酒測值亦為零，警方初判肇事原因為轎車迴轉時未禮讓直行車先行，呼籲用路人應重視路權，以維護交通安全，真正肇事原因正調查釐清中。

▲桃園市中壢區環中東路、新中北路口處昨晚發生交通意外，肇事的王姓男子轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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