難忘美女騎士「查個資加好友」　還曾餐廳偷拍...荒唐警下場曝

▲桃園警分局青溪派出所鄭姓員警去年執勤時，見女騎士身材曼妙打扮出眾，記下車號透過警用電腦查詢車籍資料，希望女子加為好友，事後被投訴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警警局青溪派出所鄭姓員警，去年執勤時見女騎士面貌姣好、身材曼妙且打扮出眾，明知其並無違規與犯罪嫌疑，竟悄悄記下車號，為取得與其聯繫方式，透過警用小電腦查其車籍等個資，再搜尋女騎士臉書IG等資料後，私訊女騎士加為好友，女騎士發現正是警察後懷疑個人資料與隱私遭受侵犯，憤而向桃園警分局投訴。檢方調查時鄭員坦承犯行，偵結依違反個人資料保護法提起公訴。

檢警調查，34歲的鄭姓員警去年9月7日上午7時許在桃園區春日路、三民路口執行路暢勤務時，見女騎士外貌姣好且打扮出眾，於該日上午7時46分到9時21分之間，多次使用警用小電腦非法查詢女騎士之車籍、姓名、年籍等個資，再搜得女騎士臉書與IG資料。

隨後，鄭員以其個人臉書帳號私訊女騎士希望加為好友，涉嫌侵犯女騎士之隱私權及不受陌生人斯擾之權利，女騎士察覺鄭是警察，隨即覺得怪異便刪除，未料，鄭員又再度傳送邀請交友訊息，女騎士認為個人隱私遭侵犯，便向桃園警分局投訴。

桃檢複訊時，鄭員坦承犯行，女騎士則提出訊息紀錄截圖，警方則提供鄭員當天勤務表、工作紀錄簿、行車軌跡、查詢警用小電腦紀錄等證據，檢方認為鄭員犯行明確，偵結依違反個人資料保護法罪嫌將鄭提起公訴。

據指出，鄭員非第一次發生脫序行為，鄭曾於2015年在餐廳偷拍女子裙底風光，事後還貼臉書上，網友發現拍攝者竟是警察，將照片備份向警方投訴，讓警方頭痛不已，事後不但被記過2次與調職，並列入關懷輔導與優先汰除對象。

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