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社會 社會焦點 保障人權

女騎士鬼鑽機車陣自摔！肉身撞水泥護欄倒地　10萬網友看傻眼

記者張君豪／台北報導

台北市北投區大度路機車道3月29日上午8時許底發生一起機車自撞意外，一名機車女騎士疑因未注意左側機車狀況，不慎貼近碰撞後自摔，人車偏右側撞上路旁水泥護欄，事故行車紀錄器畫面被網友上傳引發廣泛討論。

▲3月29日上午北投區大度路機車匝道發生一起女騎士鑽車擦撞自摔撞護欄意外事件。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

▲3月29日上午北投區大度路機車匝道發生一起女騎士鑽車擦撞自摔撞護欄意外事件。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」4日上傳這段車禍意外影像，自撞車禍發生地點在北投區大度路一段接近農禪寺旁、當時正值上班通勤時間，但一名女騎士卻在機車眾多的機車到鑽車，打算從兩輛機車中間鑽過，過程中不甚擦撞同方向左側騎士，結果女騎士失去重心、連人帶車加速往右側護欄暴衝，整個人撞上水泥護欄，機車因慣行還向前滑行約10公尺。

▲3月29日上午北投區大度路機車匝道發生一起女騎士鑽車擦撞自摔撞護欄意外事件。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

▲3月29日上午北投區大度路機車匝道發生一起女騎士鑽車擦撞自摔撞護欄意外事件。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

女騎士鑽車速度並不慢、導致自撞後機車還因為慣性向前衝出約3秒鐘才倒下、影片曝光引起超過10萬人次觀看，不少網友看到驚險一瞬間的自撞影片紛紛發表評論，有網友質疑「總是有三寶覺得自己是車神」「併排直行就好，鑽車也太危險」事發後轄區交通分隊獲報到場處理，這起意外依交通事故處理流程進行，詳細肇事責任有待警方調查後釐清。
 

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