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大陸 大陸焦點 特派現場

女騎士突遭飛來廢紙蓋住頭！他從後方「神速伸手」完美救援

文／香港01

香港九龍灣上演鐵騎士勇救學牌（學習駕駛執照）女鐵騎事件，網上流傳片段拍得一名女鐵騎被廢紙擋住車頭及視線之際，旁邊一名鐵騎士極速一手扯走廢紙化險為夷，網友大讚「英雄救美」。

事件中的女鐵騎Sandy向《香港01》親述經過，直言「到現在都沒時間害怕」，而出手相救的鐵騎士原來是同行車友，幸好當時有他幫忙才可以繼續行駛，又感謝當時有其他司機在後方為她護航。

▼女騎士突遭飛來廢紙蓋住頭，情況危急。（圖／翻攝臉書）

▲▼女騎士突遭飛來廢紙蓋住頭！他從後方「神速伸手」完美救援。（圖／翻攝臉書）

網上流傳行車記錄器片段顯示，16日下午1時許，一名掛上學牌的女鐵騎，於九龍灣偉業街北行方向近牛頭角救護站，被一張疑似廢紙的雜物覆蓋住頭盔及車頭，女鐵騎左右晃動車頭仍未能撥走廢紙，突然左後方另一名鐵騎士快速駛過，一手扯走廢紙化險為夷，女鐵騎亦得以繼續行駛。

不少網友留意讚揚鐵騎士「英雄救美」的行為，「師兄好身手」、「好人一生平安」，亦有網民表示女鐵騎於危急關頭亦十分冷靜，未有釀成意外。

▼另一名騎士從後方伸出援手。

▲▼女騎士突遭飛來廢紙蓋住頭！他從後方「神速伸手」完美救援。（圖／翻攝臉書）

《香港01》聯絡到事件中的女鐵騎Sandy親述事件經過，她表示當時駛至上址已見到該張廢紙於地上，當時打算駛往右線避過，但廢紙突然被吹起並擋住車身，「撥都撥不走」，行駛一段路程後更蓋住其面部。Sandy指因事出突然「沒時間害怕」，本身打算靠向左線收慢停車，未料一名車友已於電光火石間為她取走廢紙，令她可以繼續行駛。

Sandy表示原來該名「英雄救美」的車友其實為同行友人，當時他們正準備前往土瓜灣一間電單車用品店購物，未料中途發生事件。Sandy表示他們於停車後，亦即時與該位「師兄」談論事件，他亦指幸好Sandy當時未有被嚇倒而發生意外。Sandy又指事發後仍未有時間回想及感謝他，「要多謝他，還有後面有其他車，見到這種事之後幫忙減緩車速，讓後面沒有車子衝過來，這樣我如果要停車才安全」。

▲▼女騎士突遭飛來廢紙蓋住頭！他從後方「神速伸手」完美救援。（圖／翻攝臉書）

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