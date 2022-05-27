女嬰高燒不退「急送醫卡車陣」　警5分鐘護送到院...結果快篩陽

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子26日下午發現4個月大的女兒發高燒38度且持續高燒不退，立即開車送醫，但正值下班尖峰卡在車陣中，趕緊向中路派出所求助，警方立即鳴笛護送，原本十餘分鐘路程僅5分鐘就抵達部立桃園醫院，經醫護人員協助退燒快篩呈現陽性反應，所幸女嬰狀況緩解後已返家休養，許男對員警熱心協助感謝不已。

▲桃園市許姓男子26日下午發現4個月大女兒發燒超過38度，趕緊開車送醫，但適逢下班尖峰卡在車陣，趕緊向中路派出所求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市許姓男子26日下午發現4個月大女兒發燒超過38度，趕緊開車送醫，中路派出所員警協助開道護送就醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，26日下午4時40分許，許姓男子急忙到中路派出所求援，聲稱4個月大的女兒高燒超過38度，擔心可能會有確診等問題，但正值下班時段與下大雨，擔心延誤就醫時間，希望警方協助開道護送就醫。

▲桃園市許姓男子4個月大女兒發燒超過38度，桃園警方協助開車送醫，幫忙照護女兒讓許男完成掛號才離去。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中路派出所員警惠譯賢、洪瑞鴻立即駕駛警車，開啟警示燈、鳴放警笛透過廣播器籲請車輛讓道，護送許先生一家人趕往部立桃園醫院就醫，原本十餘分鐘車程，在5分鐘內就趕到醫院，員警協助許男辦理掛號手續後才離去，女嬰經過醫護人員退燒診治後，再經快篩結果出陽性反映，醫生整治與緩解症狀後，女嬰目前狀況穩定，隨父母返家休息。

據指出，許男夫妻並未確診，女嬰保母也無確診或快篩陽性反應，但女嬰為何快篩陽性，目前感染源還需調查釐清。

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