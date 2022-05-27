竹縣+2716！長者接種送千元禮券再加快篩x2　各疫苗場次看這裡



▲新竹縣今日新增2589人確診。（圖／新竹縣府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣27日新增2716例確診案例，無症狀者2589人，約佔95%，目前新竹縣居家隔離521人、居家照護25344人。校園接種部分，因12-17歲青少年實施過基礎劑接種，現階段以5-11歲國小集中接種為優先，5-6歲幼兒園學童可能無法完整表達接種前後身體狀況和感受，因此不辦理校園集中接種，請家長帶幼童至合約院所接種。

竹縣衛生局表示，新竹縣65歲以上(原住民55歲以上)長者自5月28日起，原先打疫苗贈送1000元禮券(中央500，新竹縣500)活動繼續延長至6月30日，並額外加贈2支快篩試劑。

衛生局提醒，快篩陽性經醫師評估後即為確診的措施已上路，醫師完成傳染病通報作業，確診民眾就會收到簡訊通知，並可自行填報確診者自主疫調回報，可加速取得隔離通知書。萬一錯誤需修改，需在24小時內至原連結編輯一次，一旦超過24小時或已經修改過1次，就無法再修改，因此請民眾務必自行確認資料正確性。

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校園接種部分，日前12-17歲青少年已實施過基礎劑接種，現階段以5-11歲國小集中接種為優先，之後再依疫苗量能安排12-17歲青少年追加劑校園接種。5-6歲幼兒園學童可能無法完整表達接種前後身體狀況和感受，因此不辦理校園集中接種，請家長帶幼童至合約院所接種。未能在校園接種的學童及青少年都可到本縣合約醫療院所接種疫苗，提醒家長事先詢問預約。

▲▼疫苗接種訊息。





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