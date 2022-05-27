屏東+2765！火車站今起3天兒童疫苗隨到隨打　5／30起入校施打

▲屏東火車站開設輝瑞兒童疫苗隨到隨打 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(27)日新增2765例本土確診個案，縣衛生局也從今日起連續三天在屏東火車站開設輝瑞兒童疫苗隨到隨打，到中午止共施打308人，其中2人出現身體不適情形，協助送醫觀察後已返家休息。另外，下週一（30日）也將進入國小校園施打輝瑞兒童疫苗，有意願且尚未施打的學童可依排定時段返校施打疫苗。

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縣衛生局表示，今日在屏東火車站的快打站施打站，有孩子出現「暈針」狀況，有些是來自於對打針的恐懼感，最常見是在注射時或注射後5分鐘內出現眩暈與噁心等症狀，尤其當看見前面有小朋友出現不適情形時，恐懼會再加劇，提醒爸媽在旁多安撫孩子，避免暈針，且孩子在接種前不要空腹過久，睡眠要充足。

衛生局也提醒，打完疫苗後的副作用大部分都以注射部位疼痛為主，少數有發紅、腫脹、搔癢狀況；全身性不良反應則有發燒、疲勞、腹痛、肌肉痠痛等，注意讓小朋友多喝水、多休息、均衡飲食，2週內避免劇烈運動，如果出現持續發燒或嚴重過敏反應請立刻就醫。

另外，這3天無法帶孩童到屏東火車站接種的家長也不用著急，縣府雖然公布視訊教學延長一週，但不影響原訂到校施打兒童疫苗的計畫，30日當天仍會進入國小校園進行接種，家長可依排定時間把學童送到學校施打。

截至5月27日，縣內居家隔離現管人數1776人，今日解隔1292人；居家照護累計25472人，解除16700人，現管8772人。

2765名確診者鄉鎮區域分布：屏東市627案，潮州鎮234案，東港鎮226案，恆春鎮124案，萬丹鄉174案，長治鄉94案，九如鄉65案，麟洛鄉39案，里港鄉69案，高樹鄉50案，鹽埔鄉63案，內埔鄉217案、萬巒鄉48案，竹田鄉41案，新埤鄉27案，枋寮鄉72案，新園鄉141案，崁頂鄉39案，林邊鄉44案，南州鄉34案，佳冬鄉41案，琉球鄉12案，滿州鄉31案，車城鄉26案，枋山鄉10案，三地門鄉24案，瑪家鄉40案，霧台鄉11案，泰武鄉26案，來義鄉48案，春日鄉24案，獅子鄉19案，牡丹鄉25案。