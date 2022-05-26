天虹副總肇事案死亡保全解剖　關鍵「與車禍關聯度」要慎重再驗

記者陳凱力／新竹報導

天虹科技副總羅偉瑞肇事案，導致53歲戴姓保全送醫2日後不治，由於這起車禍意外爆出有高官陪同作筆錄、診斷書2種版本，以及警方代肇事者轉發聲明等，引起社會關注。據了解，羅姓保全今日上午進行解剖，初步死因並無疑慮，但與車禍的關聯有多深，仍需進一步化驗才能確認。

戴姓保全本月18日騎機車行經新竹縣新埔鎮褒忠路時，遭到羅偉瑞駕駛休旅車違規左轉撞飛，戴男直接被撞噴一旁的電線桿，重擊之後倒地，送到東元醫院後在羅偉瑞的「建議」下，轉院馬偕接受救治。

家屬原本對羅偉瑞熱心協助醫療非常感謝，未料轉院後戴男不治，家屬接獲警方通知前往新補分局寶石派出所時，才開始遭受一連串打擊，之後情緒爆發。

▲▼家屬事後發現越來越多奇怪的地方，才警覺對方可能背景不簡單，擔心可能被大事化小...（圖／記者家屬提供）





家屬在製作筆錄時，先是承辦員警問死者女兒「父親有無自殺傾向？有慢性疾病？」，讓家屬們感到不舒服，筆錄期間發現一名戴著口罩的男子形跡可疑，在羅偉瑞做完筆錄後直接走上前關心，家屬好奇男子身分，回家一查才知道竟是轄區新埔分局分局長林英煌。

不止如此，戴姓保全過世後，家屬第一時間想通知羅偉瑞，因沒連繫上，改發簡訊，隔天一接起電話時，羅劈頭就說戴男死因是「心肌梗塞」，家屬丈二金剛摸不著腦袋，不懂羅的意思，直到收到院方開立的診斷書才赫然發現，羅竟然比家屬更早得知診斷書內容，若是「猜測」，一般車禍也會與失血過多、器官衰竭、嚴重骨折等做聯想，怎麼會這麼準猜中「心肌梗塞」，一連串的懷疑發了芽，家屬更堅信肇事者「朝中有人」，一氣之下投訴媒體。

對於家屬的指控，新埔分局長林英煌親上火線解釋，收到友人拜託才前往關心，他說，羅發生車禍後非常惶恐不安，自己只是在休假期間，以一般友人的身分過去給他一些支持，沒有介入偵辦和筆錄。縣警局督察科也表示，會著手調查，還原現場，如有疏失一定究責。

▲家屬直到收到診斷書，才驚覺羅怎麼比家屬還早知道內容，震驚又惶恐。



事件就此，原本外界都認為告一段落，未料上午警方才澄清完，下午工作群組就出現羅偉瑞的聲明，「警方代轉肇事者聲明」一石激起千層浪，瞬間讓群組炸翻，連記者們都看不下去，紛紛留言開酸「警察局可以幫民眾發聲明稿耶」、「警方真的不護短耶！」、「自家子弟兵被糟蹋」、「還可以幫著外人」、「真的關係很好」、「民眾以後有需求，都可以透過警方發新聞稿了」。

26日上午，檢察官與法醫進行相驗，由於該案造成龐大輿論，第一線承辦人員「壓力山大」，深怕一個不小心惹火上身，全部三緘其口，不敢多談。據了解，戴男死因與診斷大致相符，但是否因車禍引起，影響程度多寡，仍須安排進一步檢驗才能知道。

▲羅男違規跨越雙黃線，一開始面對媒體詢問時，竟然激動喊冤，說自己車速僅有10公里，是戴為了要超車，車速過快，「才撞上他的車」，自己的車牌還因此掉下來。

►竹東人不用排隊搶快篩了 公所霸氣撥5千萬預算：1人發5劑

►老司機驚爆酒店妹確診還上班！他秒縮退訂怒檢舉 稽查結果出爐



►天虹副總果然很夠力！撞死騎士分局長陪作筆錄 警還代發聲明



►死亡車禍問家屬自殺傾向是SOP？分局長還原天虹副總警訊筆錄過程