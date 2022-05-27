宜蘭+1779！新增9死最年輕40多歲　5男4女中3人未打疫苗

記者游芳男／宜蘭報導

中央今(27)日宣布宜蘭縣新增1779名確診個案，另新增9名死亡個案，其中最年輕是40多歲女性，死因疫調中：而5男4女中，3人未打疫苗、5人打滿3劑、1人打2劑。宜縣府為鼓勵65歲以上民眾(原住民55歲以上)儘早接種疫苗，即日起，只要到合約醫療院所或快打站接種疫苗，不限劑次，除了原先贈送500元禮券延長至6月底前，還會加送2劑家用快篩試劑

宜蘭衛生局表示，27日宜蘭日新增9名死亡個案，年齡為40多歲至90多歲，分別是5位女性、4位男性，6人有慢性病史；其中3人未施打疫苗、另1位施打2劑疫苗，其餘5位則打滿3劑。相關個案自5月14日至5月20日陸續發病，因不堪病毒侵襲導致病程惡化，於近日不幸逝世。

校園疫情部份，是新增確診學生數311人、教職員工37人，累計共5746位學生、573位教職員確診。

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此外，為了鼓勵65歲以上民眾(原住民55歲以上的民眾)儘早接種疫苗，即日起，民眾只要到合約醫療院所或快打站接種疫苗，不限劑次，除了原先贈送500元禮券延長至6月底前，還會加送2劑家用快篩試劑。衛生局說，快篩試劑數量有限，送完為止，請民眾儘快接種完整疫苗。

▲▼宜蘭27日新增9死中最年輕40多歲，5男4女中，3人未打疫苗、5人打滿3劑、1人打2劑。（圖／宜縣府提供）