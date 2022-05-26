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公私攜手關懷獨老　黃偉哲感謝華山基金會及日虎家電端午送愛

▲台南市社會局協同華山基金會與日虎家電，攜手關懷弱勢獨居長輩，並贈送水冷扇、食品與口罩等物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局協同華山基金會與日虎家電，攜手關懷弱勢獨居長輩，並贈送水冷扇、食品與口罩等物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午節慶將至，天氣逐漸悶熱之時，黃偉哲市長特別關心獨居長輩的身體健康，在台南市社會局號召下，華山基金會與日虎家電攜手關懷弱勢獨居長輩並贈送水冷扇、食品與口罩等物資。

26日社會局陳榮枝局長代表黃偉哲市長，與日虎家電董事長李文誠、華山基金會台南A縣站長張瑞芬，共同慰訪南區的鄭姓阿公，送上水冷扇及包含粽子、麵線、麥片及防疫口罩等物資的端午抗疫關懷禮包，並協助長輩在家中掛上代表祝福的特大香包與菖蒲，讓鄭姓阿公笑得合不攏嘴，場面十分溫馨、充滿歡笑。

華山基金會張瑞芬縣站長表示，基金會與社會局長期合力守護在地弱勢長輩，今年在疫情嚴峻下，仍堅守第一線服務，發起「愛老人 端午動起來」公益行動，提前將端午抗疫關懷禮包贈予弱勢長輩，也非常感謝日虎家電李董事長，熱心捐贈10台變頻水冷扇 ，讓長輩們能涼爽度過炎炎夏日。

市長黃偉哲特別重視獨居長者的健康安全，社會局指出，目前全市列冊獨居老人共3374人，市府除持續結合民政局、衛生局、消防局、警察局、各區公所及民間慈善團體等公私部門，提供電話問安、關懷訪視、居家服務、餐飲服務、陪同就醫等各項服務外，社會局12處的社福中心擔任睦鄰中心整合平臺，結合在地網絡資源成立睦鄰志工，以「一戶一睦鄰」方式，提供獨居長者定期的關懷與訪視。

▲台南市社會局協同華山基金會與日虎家電，攜手關懷弱勢獨居長輩，並贈送水冷扇、食品與口罩等物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2022年截至4月底止，已服務近31萬3397人次，並協助435位獨居長者裝設在宅緊急救援連線服務，經由24小時全天候監控服務中心，視獨居長者需要，立即進行救護聯繫及適當處遇。

黃偉哲市長強調近日因確診者日益增加，社會局防疫小組已全面啟動積極性服務作為，針對本市各類弱勢族群進行關懷服務，若獨居長者確診收治於加強版集中檢疫所/防疫旅館或醫院，由專人照護外，睦鄰志工亦持續以電話關懷長者，照顧長輩的心靈健康。

▲台南市社會局協同華山基金會與日虎家電，攜手關懷弱勢獨居長輩，並贈送水冷扇、食品與口罩等物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，政府資源有限，感謝華山基金會長期以來投注心力，推動弱勢長者照顧服務不遺餘力，也謝謝日虎家電熱心公益，響應「照顧弱勢優先」的施政理念，與市府攜手打造高齡友善的溫暖城市。黃偉哲市長也進一步提醒市民朋友，COVID-19疫情傳播迅速，除應儘速安排施打第3劑疫苗外，若發現有急需協助的獨居長輩，也可以主動撥打1999市民專線進行通報，保護自己、保護他人，共同提升城市防疫力。

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