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台鐵公司條例今拚三讀　罹難者家屬質疑法案漏洞百出

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲408次太魯閣號出軌，受損車廂怵目驚心。（圖／記者黃國霖攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵2024年1月將公司化，最後障礙能不能跨越，今(27日)是關鍵，立法院今拼《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》三讀通過，太魯閣號事故罹難者家屬組成的【太魯閣的眼淚】團體發出聲明，質疑攸關「安全管理委員會」條文漏洞百出，組織設在董事會下，缺獨立性，球員兼裁判，應讓賠上摯愛親人的外行人加入監督。

【太魯閣的眼淚】團體表示，台鐵的重重問題，都關係著大家最在意的「安全」；只是，令他們想不透的是無論政府或立法院明明知道「安全」是大家最在意的事情，但條例第5條關於「安全管理委員會」卻漏洞百出。

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【太魯閣的眼淚】點出有三大漏洞，首先是沒有獨立性，球員兼裁判，【太魯閣的眼淚】團體表示，把安全管理委員會組織放在董事會下面，委員遴選也交給董事會，意思就是要聽董事會的話，很可能導致安全管理委員會沒有獨立性，最後球員兼裁判。▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）

▲408次太魯閣號出軌，國人期盼台鐵提升安全。（圖／記者陳煥丞攝）

其次是委員遴選對象、資格不透明，【太魯閣的眼淚】團體指出，法條根本沒有說明安全委員會的委員資格是什麼？只有在說明欄表示應考量專家、學者、社會公正人士、勞工代表，其他都丟給之後的董事會決定，這樣的遴選機制根本沒有公信力，我們更擔心會選出偏袒、只在意營利的人選，而淪為「背書」委員會。

接著，家屬認為應讓最認真的「外行人」參與或列席相關會議，【太魯閣的眼淚】團體強調，在立院黨團協商時，許多委員認為家屬外行而反對他們加入安全管理委員會，雖然家屬不是最懂交通運輸的人，但會是最認真的人，既然過去有那麼多專家學者都做不到台鐵安全，那就讓他們這群已賠上摯愛親人的外行人來投入監督，他們絕對是最在意、最投入的「外行人」。

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）

▲408次太魯閣號出軌，交通部推動台鐵公司化改善僵化組織。（圖／記者陳煥丞攝）

罹難者家屬團體說，JR西日本在福知山線事故後，也將受害者家屬納入「福知山列車出軌事故的課題檢討會」，逐一分批檢視各項安全議題，讓家屬一起參與對於整個JR西日本事故後的安全改革。福知山線事故後，他們訂出公司的「安全憲章」強調「確保安全」的最上位理念，而且非常有計劃地提出「安全性向上計畫（2005）」、「安全基本計畫（2008-2012）」、「安全考動計畫（2013-2017）」，「安全考動計畫（2018-2022）」等計畫，且持續努力。台鐵也應該根本地提出這些計畫，真心地投入安全改革。

【太魯閣的眼淚】團體指出，台鐵組織改造只是一個初步的骨架，未來的章程、子法是重要肌肉內涵，政府應該好好面對，不要被任何組織團體綁架，實質地用肌肉穩穩地挺直腰桿落實安全改革，不要只是拿空殼骨架虛晃一招。改變的契機是令人悲慟的，代價巨大到難以承受，期待在努力所帶來的改變之後，是一條屬於台灣每個家庭都能安心回家的道路。

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