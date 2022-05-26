訂票率僅5成　立院通過提案！要高鐵研擬「晚鳥優惠」　

▲立院交通委員會通過臨時提案，要求高鐵研擬端午晚鳥優惠。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

受到疫情影響，高鐵端午訂票率僅5成，立法院交通委員會今(26日)通過臨時提案，要求交通部邀集高鐵公司研擬「端午疏運晚鳥優惠方案」，立委也要求推端午晚鳥優惠要讓民眾有感，不要變「類晚鳥」、「類優惠」。對此，交通部表示，將會找台灣高鐵公司討論。

疫情衝擊高鐵，立委林俊憲表示，高鐵公司今年端午連假共開放26.5萬對號座，截至目前為止，訂票率僅約5成，遠低於疫情前單日平均運量20萬人次水準。

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林俊憲也提案建議交通部應邀集高鐵公司研擬端午疏運晚鳥優惠方案，確保高鐵吸引乘客回流，也紓緩車潮過度集中國道造成壅塞。立法院交通委員會今午也通過該臨時提案。

▲立院交通委員會通過臨時提案，要求高鐵研擬端午晚鳥優惠。（圖／記者呂佳賢攝）

林俊憲表示，高鐵端午連假多加開39列加班車，賣不到5成，應多鼓勵旅客使用大眾運輸工具，今年端午訂票率跟過去同樣端午時期來比，只有過去端午的2成多到3成，促銷要在關鍵時刻。

立委李昆澤則表示，疫情衝擊，高鐵現在運量不到一半，疫情衝擊時代，高鐵加強防疫措施外，也要提出優惠立即措施，高鐵要負起這個責任，程序上應該提出相關主張。

立委劉世芳則表示，南部立委都是高鐵常客，最早到最晚都有人搭，也發現疫情關係，高鐵搭乘人數不多，旅客都已捨棄大眾運輸變成自己開車，也會造成車潮過度集中國道，高鐵應針對端午推晚鳥優惠，對高鐵促銷有好處，並非要求高鐵虧損行銷，希望有更多乘客回流，搭乘大眾運輸節能減碳是好事。

立委洪孟楷則建議，高鐵要推優惠要讓民眾有感，不要推出「類晚鳥」、「類優惠」。

交通部路政司長林福山表示，交通部將會找高鐵公司討論，因端午連假僅剩1周，票務系統是否來得及修訂，都會來討論。