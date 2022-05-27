快訊／北市砸28.5億祭9大紓困　市有不動產減租50%﹑房屋牌照稅延1年

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快訊／北市砸28.5億祭9大紓困　市有不動產減租50%﹑房屋牌照稅延12個月

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情進入高原期，台北市27日新增9503例，疫情趨於穩定。台北市長柯文哲27日公布台北市的紓困方案，簡單講就是減租、減稅、延租、延稅，預計投入28.5億，推出9大紓困措施，協助市民度過疫情難關。

柯文哲27日主持防疫記者會時表示，不可諱言，這2年疫情，本來通膨就相當厲害，什麼都漲價，一定有很多社會底層受傷要處理，目前在疫情穩定狀況下，台北市政府已經展開紓困計畫，這禮拜已經把紓困要做的東西做一些整理。他表示，2020跟2021有經驗，原則上台北市要做紓困要有科學根據，會用捷運的運量當根據，簡單講就是減租、減稅、延租、延稅。

針對商家和企業部分，可申請房屋稅延繳或分期繳，停業或縮減營業面積房屋稅率降為2%。另外，承租市有不動產作營業用，租金減50%、停業期間免繳租金，作住宅使用的租金可減20%。

至於勞工部分，則推出台北市安心關懷上工等8項計畫，協助受疫情影響勞工上工，失業給付線上即時辦理，以及失業勞工子女就學費用補助等等。

財政局指出，這次紓困方案，將可追溯到5月1日開始，一直到7月31日，共實施3個月，會依照疫情狀況滾動檢討。台北市政府將和市民朋友及民間企業一起攜手，撐過疫情，再一起度過經濟難關。

根據財政局規劃，在延稅部分，房屋稅、娛樂稅、牌照稅、地價稅、印花稅等，可延12個月或分36期；降稅部分，停業或縮減營業者，房屋稅從3%減免到2%，娛樂稅減半到明年6月；減租部分，承租市有不動產者，營業稅減50%、住宅稅減20%；在免租部分，承租市有不動產但停業者，免租。

延租部分，承租市有不動產者，租金可延6個月繳納，促參OT及ROT案可延長契約期間；優息部分，質借月利率減0.18%。另外，也會補貼防疫住宿、防疫旅館、團膳、市區公車、復康巴士等業者。企業融資也會讓手續更簡便，並展延環緩時間6個月。還有安心關懷上工計畫等8項措施。

▲▼0527台北疫情，九大紓困措施。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市長柯文哲快篩陽。（圖／台北市政府提供）

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