網紅自駕「壯遊美國」被撞死　剩2天到終點！生前最後貼文曝光

▲科茲帶著愛犬公路旅行，抵達終點前2天，卻不幸車禍喪生。（圖／翻攝Instagram帳號shurastey_）



記者吳美依／綜合報導

巴西29歲網紅科茲（Jessie Koz）夢想壯遊美國，他駕駛一輛1978年款福斯金龜車，帶著愛犬從家鄉出發，一路北上，並且環遊美國一圈，未料抵達「終點站」阿拉斯加州前2天，竟被另一輛車迎面撞上，人犬雙雙身亡。他生前最後貼文充滿正能量，也洋溢即將完成夢想的期待，令人不勝唏噓。

▲科茲和狗狗在美洲各地留下美好回憶。（圖／翻攝Instagram帳號shurastey_）



《每日郵報》報導，科茲23日在俄勒岡州199號高速公路上發生車禍，他與黃金獵犬舒拉斯蒂（Shurastey）都被宣告當場死亡。62歲肇事駕駛胡斯（Eileen Huss）送醫治療，她車上的2歲孩子毫髮無傷。

科茲21日分享照片，只見金龜車停在露營地，而車上搭起了車頂帳篷。他用葡萄牙語寫道，「嘿，我的朋友，是時候進入加拿大，並且終於要前往阿拉斯加了。從昨天到今天，營地已經開始變冷，從今天開始還會越來越冷。但這個帳篷的好處是，它能夠很好地承受零下低溫，讓內部保持溫暖，通風系統也助益良多。」

▲科茲生前最後一篇貼文，洋溢著期待之情。（圖／翻攝Instagram帳號shurastey_）

科茲2017年出發公路旅行，已經造訪17國、駕駛里程超過5.2萬英里（約8.3萬公里），儘管旅途一度因為新冠疫情中斷，並於2020年9月被迫返國，但他依然沒有忘記夢想，因此今年1月再度踏上旅程，未料遇上劫難。

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