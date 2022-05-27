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目睹同學被殺！德州小4女童「抹她的血」裝死活命　還原恐怖經過

▲▼ 美國德州烏佛德（Uvalde）羅伯小學24日發生校園槍擊事件。（圖／路透）

▲ 羅伯小學槍擊案造成21人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州羅伯小學（Robb Elementary School）24日發生驚悚槍擊案，導致19名學童及2名教師身亡。一名11歲女童為了活命，不得不將同學的血抹在自己身上，讓槍手相信她已經死亡，才幸運逃過一劫，但老師、同學在她面前遭到槍殺的畫面卻造成永遠的創傷。

根據《紐約郵報》，11歲女童米婭（Miah Cerrillo）在4年級的課堂上親眼目睹同學遭18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）射殺。家屬里維拉（Blanca Rivera）說明，米婭當時看見一名女同學渾身是血，便將對方的血抹在自己身上後裝死，成功騙過拉莫斯。她的老師也成為槍下亡魂，而聰明的她還用老師的手機，撥打911求助。

米婭的父親塞里洛（Miguel Cerrillo）回憶道，當他得知發生槍擊案並趕到學校，便看見一名警察抱著正在流血的米婭走出教學大樓，她的身體左側滿是傷口，頭髮因槍火而燒焦。

塞里洛從女兒口中得知，她目睹老師邁瑞爾絲（Eva Mireles）在手裡握著手機的狀況下遭到槍擊，便使用老師的手機報警。槍手接著射殺她的同學，於是她抹上對方的血，躺在她身上裝死。她的同學一開始還有呼吸，但後來因傷勢過重身亡。

米婭幸運從這場美國10年來最慘重的校園槍擊案中倖存，雖然背部多處遭彈片劃傷，送往當地醫院治療後已無大礙。但這次可怕經歷對她造成心理創傷，返家後仍情緒不穩，不斷要父親準備好武器，口中喊著「（槍手）會來抓我們」，將近午夜時更出現疑似恐慌症發作的狀況，不時驚恐哭泣。

另一名4年級男童也目睹殘忍畫面，當時警察到場後要求學童出聲呼救，一名女童才喊了救命，下秒就遭拉莫斯殺害。而男童始終躲在有桌巾覆蓋的長桌下方，直到槍戰停歇後，有人拉開桌巾詢問他的狀況，他看見對方穿著防彈衣、帶著盾牌，意識到是警察，才和其他4人一起被拉出。案發後他一直心驚膽戰，重回家人懷抱後才稍稍平復心情。

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