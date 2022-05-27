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美國疫情回升！日均確診數破10萬　多地大學恢復室內口罩令

▲▼ 美國疫情／費城4月解除室內口罩令。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 費城4月才解除室內口罩令。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐逾2年，一度緩和的美國疫情近來再度升溫，平均單日確診數突破10萬例。儘管學期邁入尾聲，但大流行還未結束，眼看各地確診數增加，部分大學及公立學校系統重新要求在室內佩戴口罩。

《紐約時報》報導，由於美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，幾乎整個夏威夷州社區傳播風險皆高，夏威夷大學25日將室內口罩令實施範圍擴大至10個校區，除單獨工作或可保持社交距離的情況以外，所有室內空間皆要求佩戴口罩。德拉瓦大學也因該州及全國各地確診數、住院數升高，宣布自24日起恢復室內須戴口罩的限制。

美國部分公立學校系統也在本周採取類似措施，恢復室內口罩令，包括羅德島的2所學校。官員說明，這2所學校所在的郡近來皆被列為社區傳播高風險地區。此外，費城的學校也在23日重頒口罩規定。

根據聯邦政府統計，Omicron亞變種「BA.2.12.1」已成為美國新病例中的主流毒株，傳播速度較原始毒株更快。《紐時》數據顯示，今年2月以來，美國平均單日確診數近來首度超過10萬例，家用快篩普及代表實際確診數可能更高。

聯邦衛生官員警告，大部分美國人生活在病毒傳播風險中等或偏高的地區，白宮新冠應對協調官吉哈（Ashish Jha）也呼籲民眾戴口罩，「我強烈認為，在擁擠的室內空間，在傳播率高的地方，人們應該這麼做。」

不過，今年春季最早出現病例激增的東北部州份近來疫情漸穩，儘管確診數仍偏高，但紐澤西州、紐約州及羅德島已經開始穩定或下降。

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