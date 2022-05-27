彭博：美國計劃與台經濟會談　對北京新挑戰

▲知情人士透露，美國和台灣計劃宣布磋商事宜，美台會談將聚焦加強經濟合作和供應鏈彈性。（示意圖／路透）

中央社台北27日綜合外電報導

美國媒體引述知情人士說法報導，美國和台灣計劃宣布磋商事宜，深化經濟關係，對北京形成新的挑戰。官方未來幾週將宣布雙邊經濟會談的消息。

美國貿易代表戴琪5月20日在總統拜登啟程出訪亞洲前夕，與行政院政務委員鄧振中在泰國會晤，談論深化美台經濟關係機會。

美國貿易代表署（USTR）當時發布新聞稿指出，戴琪與鄧振中討論在亞太經合會（APEC）及其他多邊組織合作，以及深化美台經濟關係、基於共享價值推進雙邊貿易優先事項，以及為雙邊勞工企業促進創新、包容性經濟成長的機會。

法新與路透社等外電報導，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）24日在與拜登前往日本途中表示，美國正尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，包括在高科技方面，如半導體和供應鏈。

彭博報導，知情人士透露，美台會談將聚焦加強經濟合作和供應鏈彈性，但未達到傳統的自由貿易協定。他們在官方公開宣布前不具名說，這次協議很可能涵蓋貿易便利化、供應鏈及農產品貿易等領域。

這些元素類似於美國總統拜登本週訪問東京期間所公布的「印太經濟架構」（IPEF）支柱。IPEF目前有13個成員國，根據熟悉整個過程的消息人士說法，美國兩黨一群國會議員希望將台灣納入，但部分同意加入IPEF的國家因擔憂北京報復而拒絕納台。

知情人士說，這場會談目的是致力提升美台經濟關係，且將超越台美貿易暨投資架構協定（TIFA）下現有的協商。