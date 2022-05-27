暴雨深夜盜伐阿里山珍貴檜木　2男拒檢撞凹警車...自撞卡山溝

記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

昨（26）日凌晨中南部落下大豪雨，又有山老鼠冒險在嘉義阿里山鄉豐山村石夢谷一帶載送盜砍的林木下山，警方埋伏攔截發現車上有2名逃逸外勞犯案，也當場查獲檜木角材162才(130公斤)、背架2個，嫌犯還拒檢衝撞偵防車，全案依違反森林法、竊盜等罪，移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

▲嘉義2名逃逸外籍移工載運盜伐的阿里山林木下山，遭警方盯上埋伏追緝。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義縣警察局近日執行「滅鼠專案」期間，接獲情資於阿里山鄉豐山村石夢谷一帶，疑似有盜伐林木的不肖山老鼠出沒，隨即規劃勤務查緝，而嘉義縣山區連日來下起傾盆大雨、土石鬆動，行經車輛不時傳出遭落石擊中情形發生，專案小組仍深夜冒險在風雨中跟監埋伏。

本月26日凌晨1時許，發現竊嫌駕駛車輛從阿里山鄉豐山村石夢谷往全仔社橋方向行駛，警方執行攔檢時，竊嫌不但拒檢，還加速衝撞攔檢點，造成警方所駕偵防車嚴重損壞，歹徒作案車輛也破爛損毀，衝撞後失控撞擊山壁才停止，員警立即上前圍捕並當場人贓俱獲。

▲山老鼠遭查獲，還拒檢大膽衝撞警方偵防車。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



警方查獲車上2名犯嫌皆為勞逸外勞，從所駕駛自小客車上，起獲珍貴林木檜木角材162才(130公斤)、背架2個，全案依違反森林法、刑法竊盜、妨害公務罪移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。