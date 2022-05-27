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「枯木皮包檜木」山老鼠怪招失靈　警方鷹眼識破移送法辦

▲山老鼠集團將枯木皮包覆在檜木上偽裝，仍遭警方識破。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲山老鼠集團將枯木皮包覆在檜木上偽裝，仍遭警方識破。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

楊姓男子與其他3名男子合作，表面上從事合法移植枯木，實際上卻疑似組成山老鼠集團肆虐山林，4人於26日駕駛貨車載運5根、重約2公噸的一級紅檜木下山，還用枯木皮包覆掩飾偽裝，但行經仁愛鄉奧萬大聯外道路時，遭近日開始執行「滅（山老）鼠專案」的仁愛警分局等單位警員攔檢，當場被識破查獲，警方訊後依《森林法》等將楊男集團移送法辦。

南投縣警局指出，台灣高山地區珍貴林木資源豐富，時有山老鼠集團盜伐國有林班地內的保育林木，嚴重破壞水土保持；警政署於5月18日啟動全國「滅鼠專案」，針對山老鼠集團、盜伐熱區及可能出入地點、銷贓管道等，於全國設置多處攔檢點，以不定時、不定點等機動方式，對可疑人車進行臨檢盤查。

▲▼南投警方執行「滅鼠專案」、規劃路檢查獲山老鼠集團。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投警方執行「滅鼠專案」、規劃路檢查獲山老鼠集團。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方執行「滅鼠專案」、規劃路檢查獲山老鼠集團。（圖／記者高堂堯翻攝）

仁愛警分局即於昨日會同埔里警分局、保七總隊第六大隊，派員在仁愛鄉奧萬大聯外道路規劃攔檢點、共同執行路檢勤務，發現2部貨車形跡可疑，隨即示意駕駛停車接受檢查；車主楊姓男子等3人當場出示合法移植枯木的公文，不過警方機警發現2輛車上除載有枯木，還夾雜有5根新伐林木，車主還將枯木皮覆蓋在這些林木之上。

警方懷疑楊男等人企圖以合法掩護非法方式，運送貴重木材下山，立即連人帶車一起帶往南投林區管理處埔里工作站霧社分站，經林務局專業人員確認為一級紅檜木，並估算總重約2公噸左右；全案警詢後，將楊男等3人和與其合作的地主依違反《森林法》、竊盜等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

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