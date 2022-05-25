　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

入侵阿里山盜伐！自製「台車」運送貴重木材　10隻山老鼠被抄滅

記者翁伊森／嘉義報導

警政署宣示「不容山老鼠破壞山林」，並啟動全國性「滅鼠專案」後，保七總隊日前攔獲葉姓山老鼠於阿里山盜伐貴重木，並刨根溯源，歷經五個多月的偵查、監控、蒐證分析，並深入國有林班地調查後，於5月24日再度破獲由葉姓父子檔為首之台、越籍總人數達10人(4人被羈押，其中包含1名越籍失聯移工)之盜伐集團。

▲▼保七總隊查獲父子檔及越籍移工山老鼠，查扣相關贓物及作案用車輛 。（圖／保七總隊提供）

▲▼保七總隊查獲父子檔及越籍移工山老鼠，查扣相關贓物及作案用車輛 。（圖／保七總隊提供）

查獲遭盜伐之臺灣扁柏及紅檜等國有貴重木，被害材積達0.624立方公尺，製成藝品後市價可達新台幣100萬元以上。全案依違反森林法、組織犯罪防制條例移送嘉義地檢署偵辦。

▲▼保七總隊查獲父子檔及越籍移工山老鼠，查扣相關贓物及作案用車輛 。（圖／保七總隊提供）


保七總隊曾於2021年3月間查獲以葉姓父子檔為首之台、越籍盜伐集團，於阿里山眠月線地區盜伐並利用自製台車運輸國有貴重木案，移辦該犯罪集團。然於110年9月間接獲嘉義林管處通報阿里山地區國有林木遭盜伐情資，調查發現葉姓父子檔重起爐灶再組盜伐集團，從事竊取國有貴重木等不法犯行，會同嘉義林管處阿里山工作站展開調查、監控，於同年12月初深夜再度查獲葉姓山老鼠及相關贓證物。

為澈底瓦解該盜伐集團，保七警方深入調查與嘉義市政府警察局第一分局、嘉義縣政府警察局竹崎分局、移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊及移民署中區事務大隊科技偵查隊共同成立專案小組會同嘉義林管處報請嘉義地檢署檢察官指揮，歷經5個多月鍥而不捨地調查蒐證，並深入被盜伐之國有林班地實地調查後，5月24日一舉破獲由葉姓父子檔為首之台、越籍聯手之盜伐集團。

▲▼保七總隊查獲父子檔及越籍移工山老鼠，查扣相關贓物及作案用車輛 。（圖／保七總隊提供）


本案除以父子檔為集團首謀外，更招募越南籍失聯移工，利用其查緝不易特性，共同犯案；該集團並於阿里山眠月鐵道上方制高點處搭建工寮，於此觀察專案小組清查情形，加大查緝之難度。專案小組以科技辦案方式監控、掌握狀況，俟時機成熟時一網成擒。


保七總隊第七大隊大隊長黃建智表示，警政署於今年5月20日啟動全國性「滅鼠專案」，結合保七總隊及12個山區縣市警察局，針對山老鼠盜伐熱區及可能出入地點，於全國設置50個以上的攔檢點，以不定期、不定時及機動方式，對可疑人、車進行臨檢盤查；山友如有發現破壞山林情形，立即向警方或林務局報案，共同守護臺灣的山林，保護國家珍貴林木。

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
老闆確診！闆娘拒快篩還開店　熟客進門1句話員工更傻眼
30歲全馬跑者輕症痊癒　爬3層就喘！就醫狂問「到底怎麼了」
快訊／連千毅確診！　直播主之亂二審「無法出庭」
快遞員染疫7天仍陽性　被逼上班「大家都在咳」！指揮中心給答案
男明星爆「外流女粉絲裸照」截圖曝！　約女教練私拍
全台70％家長「手機相簿變這樣」！他揭慘況網笑翻
男大生摔車「滑到對向」！　遭客運當場輾斃
「兒童BNT」15縣市今開打！副作用有哪些　完整QA一次解答
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

炭烤店老闆闖紅燈被揪酒駕　大眼妹心疼喊「都我喝的」也吃罰單

連千毅確診！直播主之亂上訴二審「無法出庭」　短期恐難結案

入侵阿里山盜伐！自製「台車」運送貴重木材　10隻山老鼠被抄滅

台86線倒退嚕駕駛到案！　警開8紅單「最高罰6.6萬」再移送法辦

北市珠寶大亨遭「啃老女兒」謀財害命　能活下來全靠白冰冰

疑天雨路滑…高雄男大生摔車「滑到對向」！慘遭客運當場輾斃

白冰冰好友驚傳遭「啃老女兒」囚禁奪產　被關一年險死

中油前執行長徐漢涉貪！住處搜出2710萬現鈔　檢偵結起訴3人

快訊／台南金玉堂書局火警！1F濃煙密布畫面曝　警消出動35人灌救

遭控性騷艷麗女教練、外流女粉裸照　男明星回應了

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

芭比Q了！他快篩2條線　室友變閃電俠光速消失

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

炭烤店老闆闖紅燈被揪酒駕　大眼妹心疼喊「都我喝的」也吃罰單

連千毅確診！直播主之亂上訴二審「無法出庭」　短期恐難結案

入侵阿里山盜伐！自製「台車」運送貴重木材　10隻山老鼠被抄滅

台86線倒退嚕駕駛到案！　警開8紅單「最高罰6.6萬」再移送法辦

北市珠寶大亨遭「啃老女兒」謀財害命　能活下來全靠白冰冰

疑天雨路滑…高雄男大生摔車「滑到對向」！慘遭客運當場輾斃

白冰冰好友驚傳遭「啃老女兒」囚禁奪產　被關一年險死

中油前執行長徐漢涉貪！住處搜出2710萬現鈔　檢偵結起訴3人

快訊／台南金玉堂書局火警！1F濃煙密布畫面曝　警消出動35人灌救

遭控性騷艷麗女教練、外流女粉裸照　男明星回應了

北京今本土+47！深夜通報「多人被處理」　2起群聚案例調查結果曝

江蘇常州桶裝瓦斯氣爆致1死5傷　空拍畫面曝平房成碎瓦礫堆

前車加油4000公升　駕駛見總價嚇壞：我一個月薪水還不夠付

Snap獲利預警大跌43%、牽連社群媒體類股　市場擔憂美經濟迅速惡化

國民黨今提名蔣萬安選台北市　藍綠六都布局名單一次看

財部稱租屋族平均月租金僅8250　民間團體批：不食人間煙火

炭烤店老闆闖紅燈被揪酒駕　大眼妹心疼喊「都我喝的」也吃罰單

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！　送兒子禮物：小生命奇蹟誕生了

要學生「提早放暑假」不只柯P！全教產籲教部「做好配套」勿踢皮球

快訊／兒童BNT開打！苗栗大排長龍　家長搶預約：特地休假帶來打

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

社會熱門新聞

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

台64重大車禍！　BMW「2車碰撞翻覆」1死1重傷

最小死後確診　2月女嬰發現傷痕將解剖

男明星遭爆「外流女粉絲裸照」　約艷麗女教練私拍

台中29歲男七期租屋墜樓身亡

即／桃園男叫不醒送醫亡　死後採檢陽性確診

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

遭控性騷艷麗女教練、外流女粉裸照　男明星回應了

高雄男大生摔車！慘遭客運當場輾斃

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

外送員擋不住蟹腿粥誘惑　直接吃下肚遭起訴

辦完婚宴斷聯20年　她討回名分更尷尬

中油前執行長徐漢涉貪！檢偵結起訴3人

更多熱門

相關新聞

砰！砰！砰！砰！白沙屯媽今晨離境　西螺傍晚即傳槍響

砰！砰！砰！砰！白沙屯媽今晨離境　西螺傍晚即傳槍響

白沙屯媽祖昨日入境西螺鎮駐駕一晚為鄉親賜福，今（24）清晨起駕繼續北上回鑾路程，早上一離開轄境，晚上治安就不安寧，傍晚18時許位於新興路一家蔬菜集貨場門口傳出槍響，一名男子持槍站在門口對空鳴槍4發，警方獲報後出動多名警力前往現場封鎖蒐證，隨後嫌犯自行至派出所投案，全案由警方偵查中。

3歲重症童「猛爆性腦炎」5天病逝　爸慟捐兒骨髓

3歲重症童「猛爆性腦炎」5天病逝　爸慟捐兒骨髓

板橋男逛街帶2把槍　見警丟路旁被查獲

板橋男逛街帶2把槍　見警丟路旁被查獲

快訊／黃珊珊向蔡英文反映這2件事　宣布北市將啟動「紓困計畫」

快訊／黃珊珊向蔡英文反映這2件事　宣布北市將啟動「紓困計畫」

柯文哲染疫缺席　蔡英文祝早日康復：電視上看起來沒平常瀟灑

柯文哲染疫缺席　蔡英文祝早日康復：電視上看起來沒平常瀟灑

關鍵字：

山老鼠阿里山眠月線盜伐影音

讀者迴響

熱門新聞

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

網傳「阿里山巨蟒纏繞貨車」　影片驚呆眾人

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

《全明星2》李佳薇爆「已祕婚半年」！

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

快訊／德州小學爆槍擊釀師生15死！　槍手僅18歲

火辣女菇農爆汗工作　身分曝光網嗨了

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

台64重大車禍！　BMW「2車碰撞翻覆」1死1重傷

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面