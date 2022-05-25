入侵阿里山盜伐！自製「台車」運送貴重木材　10隻山老鼠被抄滅

記者翁伊森／嘉義報導

警政署宣示「不容山老鼠破壞山林」，並啟動全國性「滅鼠專案」後，保七總隊日前攔獲葉姓山老鼠於阿里山盜伐貴重木，並刨根溯源，歷經五個多月的偵查、監控、蒐證分析，並深入國有林班地調查後，於5月24日再度破獲由葉姓父子檔為首之台、越籍總人數達10人(4人被羈押，其中包含1名越籍失聯移工)之盜伐集團。

▲▼保七總隊查獲父子檔及越籍移工山老鼠，查扣相關贓物及作案用車輛 。（圖／保七總隊提供）

查獲遭盜伐之臺灣扁柏及紅檜等國有貴重木，被害材積達0.624立方公尺，製成藝品後市價可達新台幣100萬元以上。全案依違反森林法、組織犯罪防制條例移送嘉義地檢署偵辦。



保七總隊曾於2021年3月間查獲以葉姓父子檔為首之台、越籍盜伐集團，於阿里山眠月線地區盜伐並利用自製台車運輸國有貴重木案，移辦該犯罪集團。然於110年9月間接獲嘉義林管處通報阿里山地區國有林木遭盜伐情資，調查發現葉姓父子檔重起爐灶再組盜伐集團，從事竊取國有貴重木等不法犯行，會同嘉義林管處阿里山工作站展開調查、監控，於同年12月初深夜再度查獲葉姓山老鼠及相關贓證物。

為澈底瓦解該盜伐集團，保七警方深入調查與嘉義市政府警察局第一分局、嘉義縣政府警察局竹崎分局、移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊及移民署中區事務大隊科技偵查隊共同成立專案小組會同嘉義林管處報請嘉義地檢署檢察官指揮，歷經5個多月鍥而不捨地調查蒐證，並深入被盜伐之國有林班地實地調查後，5月24日一舉破獲由葉姓父子檔為首之台、越籍聯手之盜伐集團。



本案除以父子檔為集團首謀外，更招募越南籍失聯移工，利用其查緝不易特性，共同犯案；該集團並於阿里山眠月鐵道上方制高點處搭建工寮，於此觀察專案小組清查情形，加大查緝之難度。專案小組以科技辦案方式監控、掌握狀況，俟時機成熟時一網成擒。



保七總隊第七大隊大隊長黃建智表示，警政署於今年5月20日啟動全國性「滅鼠專案」，結合保七總隊及12個山區縣市警察局，針對山老鼠盜伐熱區及可能出入地點，於全國設置50個以上的攔檢點，以不定期、不定時及機動方式，對可疑人、車進行臨檢盤查；山友如有發現破壞山林情形，立即向警方或林務局報案，共同守護臺灣的山林，保護國家珍貴林木。