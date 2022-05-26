端午不停駛了　台鐵全線加開70班次！運能與週末差不多

▲台鐵工會決議端午取消不加班行動，台鐵公布加開70列車。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化爭議險釀端午停駛危機，因政府釋出善意，台鐵工會昨(25日)決議端午「勉強出勤」，交通部今(26日)也向立法院交通委員會報告端午疏運，其中台鐵全線加開70列車。不過該70班除6班返鄉專車和接駁區間車外，其他64班大多為一般平常週末加班車，端午運能與一般車末差不多，整體訂票率不到2成。

台鐵端午疏運列車將可如期開出，端午連假疏運自6月2日起至6日共5天，台鐵預估，6月2日午後至6月3日，以中、長途返鄉旅客居多，6月2日為節前疏運高峰；6月3日至6月4日將以中、短途出遊旅客為主；6月5日收假日，以返回工作地之中、長途旅客居多，為另一運輸尖峰；預估平均每日載客人數約為33萬人次，單日最高運量45萬人次。

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端午停駛危機解除，交通部今表示，為配合疫情發展及旅運需求，台鐵計畫加開列車70列次及加掛車廂216輛次，其中全線加開各級列車70列包括西線13列次、東線50列次、南迴線7列次，及配合台東縣政府及花蓮縣政府申請加開返鄉及返工直達專車及接駁區間車合計6列次。

不過台鐵端午連假規劃加開70班次中，除6班為加開返鄉專車和接駁區間車外，其他64班大多為一般平常週末加班車，端午加開運能與一般週末差不多，根據統計，目前整體訂票率不到2成。

高鐵也規劃加開39班次列車，包括南下27班、北上12班，總計5天提供757班次列車服務，高鐵也將視實際旅運情形，啟動臨時增開班次。

國道客運部分，國5國道客運預期開行1,470班次、西部國道客運預期開行5,750班次，並將視人潮機動增班因應。6月2日至6月5日，87條國道客運也將推出平日優惠價或原票價85折。轉乘優惠部分，民眾搭乘國道客運路線、臺鐵及台灣高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運(高鐵快捷公車除外)，提供基本里程或一段票免費，並47條「台灣好行」客運路線電子票證推半價優惠。