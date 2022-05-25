端午勉強出勤　台鐵工會嗆政府違諾號召員工捍衛權益

▲台鐵工會今開會決議，端午取消不加班行動。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵企業工會今(25日)宣布暫緩端午節不加班活動，工會發出聲明表示，因資方同意鐵路工會訴求，端午節勉同意出勤，不加班連署書備而不用；後續不加班活動，視訴求是否落實，「若政府違背承諾，籲員工並肩作戰捍衛權益。」

立院拚5月27日三讀通過國營台鐵公司設置條例，台鐵工會提出4大訴求，包括安全、子法協商、資產配置和員工權益等，行政院承諾員工福利不減損，交長承諾基層員工參與安全委員會，台鐵工會今(25日)開會決議通過，6月3日端午節不加班行動將取消，台鐵端午停駛危機解除。

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工會表示，今召開擴大常務理事會討論決議，宣布暫緩端午節不加班活動，不加班連署書備而不用。中秋、國慶及九合一選舉投票日不加班活動發動與否，視政府是否落實承諾而定。

台鐵企業工會指出，本會所提出之「安全議題」、「未來子法協商」、「公司資產配置」、「員工權益問題」等四大議題，已獲得行政院及交通部同意所提，因此，本會評估有善意回應之必要。其中「安全議題」部份，勞資雙方設置「安全委員會」並具獨立董事或監察人身份。「未來子法協商」部份，須由勞資雙方共同議定，並將重要子法優先列為討論內容。

「公司資產配置」部份，工會表示，償債基金運作應合理，清償債務後收益應挹注台鐵票價，其餘資產如，車站、軌道路線及其他資產，皆應為台鐵活化挹注票價，永續經營，且避免票價高漲。

「員工權益問題」部份，工會指出，解決目前台鐵員工基層員工薪資、主管津貼、關鍵人力津貼普遍偏低問題，並以其他國營公司，如中華郵政薪資水準作為參考，另外針對乘務人員之現行乘務相關津貼盡速法制化。

台鐵企業工會強調，請員工們維持住抗爭能量，如政府違背諾言，將共同並肩作戰，捍衛權益。