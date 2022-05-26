台鐵端午不上班暫緩　交長喊話「不要再有不加班行動」

▲台鐵工會決議端午不加班行動暫緩，停駛危機解除。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵工會昨(25日)決議暫緩端午不加班行動，讓台鐵停駛危機解除，交通部長王國材今(26日)出席立院交通委員會受訪表示，工會決定端午取消不加班是好的開始，希望後續不要再有任何不加班行動。

王國材表示，台鐵工會昨(25日)經過很理性也有不同意見的討論，決定端午取消不加班活動，也希望跟包括台鐵局、交通部可以和工會好好談16個子法，他對工會決定表達非常感謝，後續16個子法希望年底前通過；現在開始有半年時間，可以針對16個子法內文跟工會好好溝通，期待勞資雙方一起對台鐵公司未來的想法和願景討論。

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▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

王國材指出，這次端午客運訂票3成以下，運量比較少，是工會考慮端午行動因素之一，也顧及第二次不加班行動對民眾衝擊，工會也願意對後續公司化來談。

針對後續中秋、國慶和九合一選舉不加班行動，台鐵工會仍將觀察政府兌現承諾情況，再來評估是否取消，王國材表示，昨天交通部內部也有討論接下來如何推動和擬出16個子法，如何一個一個端出來跟工會討論，「昨天決定是好的開始，希望後續不要再有任何不加班活動。」