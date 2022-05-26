　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵端午不上班暫緩　交長喊話「不要再有不加班行動」

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工 。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵工會決議端午不加班行動暫緩，停駛危機解除。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵工會昨(25日)決議暫緩端午不加班行動，讓台鐵停駛危機解除，交通部長王國材今(26日)出席立院交通委員會受訪表示，工會決定端午取消不加班是好的開始，希望後續不要再有任何不加班行動。

王國材表示，台鐵工會昨(25日)經過很理性也有不同意見的討論，決定端午取消不加班活動，也希望跟包括台鐵局、交通部可以和工會好好談16個子法，他對工會決定表達非常感謝，後續16個子法希望年底前通過；現在開始有半年時間，可以針對16個子法內文跟工會好好溝通，期待勞資雙方一起對台鐵公司未來的想法和願景討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

王國材指出，這次端午客運訂票3成以下，運量比較少，是工會考慮端午行動因素之一，也顧及第二次不加班行動對民眾衝擊，工會也願意對後續公司化來談。

針對後續中秋、國慶和九合一選舉不加班行動，台鐵工會仍將觀察政府兌現承諾情況，再來評估是否取消，王國材表示，昨天交通部內部也有討論接下來如何推動和擬出16個子法，如何一個一個端出來跟工會討論，「昨天決定是好的開始，希望後續不要再有任何不加班活動。」

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
快訊／台北市中小學、附幼下週遠距教學！　私幼實體上課
快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台
防疫保單打爛金融股！　專家點名3檔撿便宜
快訊／台中開第一槍！　宣布遠距教學延到6／2
TVBS主播集體霸凌！她「喝1杯水失聲」　揭擺陣燒符咒內幕
一日鮭魚終生鮭魚！名字改不回來求立委質詢　鄉民狂酸
拿「2周前快篩」確診 ！你會發現嗎　醫秒回3句話
快篩陽即確診　台大醫1句話翻譯「6狀況要做PCR」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出國還要等等　疫情沒降溫！交長曝國門開放「會晚點」

朱學恒測PCR機「Ct值27.7」！快篩仍陰性　醫揭1情況：要去篩檢

眾量級Andy親證明「沒有分開」：不要再問了！家寧曝夕陽限動意義

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

確診痊癒！他下體突飄「魷魚羹麵怪味」性慾變低　自爆20天沒清槍

沒染疫也「腦霧」！　中醫師曝「3種美食」常吃恐害身體當機

快訊／疫情延燒　盧秀燕：高中以下遠距教學延至6／2

華夏科大傳由台科大「接收」　教長曝「在溝通階段」尊重兩校決定

現在就是高原期！李秉穎1原因：死亡數增加「在預期內」

台鐵端午不上班暫緩　交長喊話「不要再有不加班行動」

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

顏佑庭淚別...楊銘威狂接哏全員噴笑　「亞綸哥＝楊哥」鬼鬼.姚元浩笑出豬叫聲

醉駕衝斑馬線險奪3命　母遭撞仍緊抱6月大嬰

吳姍儒放閃老公「結果後悔惹」　出關有幹嘛？炎亞綸妙答：我喜歡陽台

出國還要等等　疫情沒降溫！交長曝國門開放「會晚點」

朱學恒測PCR機「Ct值27.7」！快篩仍陰性　醫揭1情況：要去篩檢

眾量級Andy親證明「沒有分開」：不要再問了！家寧曝夕陽限動意義

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

確診痊癒！他下體突飄「魷魚羹麵怪味」性慾變低　自爆20天沒清槍

沒染疫也「腦霧」！　中醫師曝「3種美食」常吃恐害身體當機

快訊／疫情延燒　盧秀燕：高中以下遠距教學延至6／2

華夏科大傳由台科大「接收」　教長曝「在溝通階段」尊重兩校決定

現在就是高原期！李秉穎1原因：死亡數增加「在預期內」

台鐵端午不上班暫緩　交長喊話「不要再有不加班行動」

終於會面！羅智強送「祈福小茶包」　張善政：正在桃園找房子

挽袖救血庫！花蓮捐血贈職棒門票　短短10天募得551袋熱血

超商早餐新選擇！飽足系「美式熱狗堡」、「日式牛肉堡」開吃了

米克斯犬怕暈車化身成「狗體估狗」　整顆頭安穩饋好...媽讚嘆

福斯榨328匹「Golf R 20週年版」成史上最強　限時不限量只賣1年

出國還要等等　疫情沒降溫！交長曝國門開放「會晚點」

阿湯哥帥騎KAWASAKI H2！盤點《捍衛戰士》超帥重機、跑車有哪些

柯文哲拍板！北市中小學、附幼下週遠距教學　私立幼兒園恢復實體上課

國軍喊話薔薔「缺乏女軍官」　吳宗憲：有前科可以嗎？

脆Q豬皮膠質化口！板橋人推獨門蝦醬麵飄油蔥香　川燙豬心超軟嫩

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

生活熱門新聞

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

國小童沒電腦到圖書館上課　館方1舉動超暖

紫爆豪雨擴18縣市「大雷雨夜襲」

30歲女官兵確診6天　敗血性休克亡

快訊／大雷雨炸1縣市　防淹水

3歲孫「燒到迷糊」嬤急發文　網友1句話超霸氣

快篩陽即確診上路！醫曝1情況棘手：不擔心偽陽性

轎班弟摔倒板凳壞　媽祖指示要換

今晨規模4.4極淺地震　最大震度3級

18縣市豪大雨！2地區越晚越明顯　再下2天

2年3親人過世！台中男將辦「祭三喪」儀式：請避開

更多熱門

相關新聞

救命錢來了　交通部爭取60億元振興金

救命錢來了　交通部爭取60億元振興金

疫情重創海嘯第一排的觀光和客運產業，交通部長王國材宣布，交通部已向行政院爭取60億元預算，振興客運和觀光產業，最快今起可動用。

端午國道地雷段曝　走這條路避塞

端午國道地雷段曝　走這條路避塞

台鐵公司16子法修訂　交長：年底完成

台鐵公司16子法修訂　交長：年底完成

端午勉強出勤　台鐵工會嗆違諾將有動作

端午勉強出勤　台鐵工會嗆違諾將有動作

台鐵端午停駛喊卡　交長：家和萬事興

台鐵端午停駛喊卡　交長：家和萬事興

關鍵字：

台鐵端午不加班不上班王國材交通部

讀者迴響

熱門新聞

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

理財女專員報名台AV女優！　碗公級上圍戰N次

原只是拍廣告…男星飛大陸「2年沒再回過家」

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

直擊最強奶媽「收工藍寶堅尼接送」

強尼戴普幫忙安珀赫德拿到水行俠

桃園平鎮道路崩塌　4車掉落水圳

電視台「女主播剪衣」集體霸凌！離職主播爆：小手段常發生

國小童沒電腦到圖書館上課　館方1舉動超暖

強尼戴普羞辱安珀：浪費我精液

金牌教練遭控性侵4女　還想吃母女丼

紫爆豪雨擴18縣市「大雷雨夜襲」

更多

最夯影音

更多
強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻
叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面