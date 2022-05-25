台鐵公司化勞資下個戰場「16項子法」　交長：年底完成

▲台鐵工會今開會通過端午不加班行動暫緩，下個戰場著眼子法修正。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

立院拚5月27日三讀通過國營台鐵公司設置條例，台鐵工會提安全、子法協商、資產配置和員工權益等4訴求，獲政府正面回應，台鐵工會今(25日)決議暫緩6月3日端午節不加班行動，後續將視政府兌現情況決定中秋、國慶和九合一選舉日不加班是否發動。交通部長王國材表示，後續攸關台鐵公司化和員工福利薪資等16項子法已開始討論，預計年底前完成。

因應台鐵2024年1月將公司化，立院拚5月27日三讀通過母法「國營台鐵公司設置條例」，工會提「安全議題」、「未來子法協商」、「公司資產配置」、「員工權益問題」等4大訴求獲得行政院及交通部支持，台鐵工會今決議暫緩端午節不加班行動，勉強同意出勤，但仍保留籌碼，著眼下一個戰場、攸關員工權益和薪資福利的「16項子法」修訂，喊話中秋、國慶及九合一選舉投票日不加班活動發動與否，視政府是否落實承諾而定。

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▲因應台鐵公司化，後續仍有16項子法待修訂。（圖／交通部提供）

交通部長王國材表示，16項子法已經開始討論，其中組織章程已經邀集專家學者討論過二次，該組織章程涉及公司化後組織和人事的安排；另外最重要的就是員工的權益，包括從業人員和資位人員的薪資福利等，目前也開始討論，該部分保證絕不會減損，至於薪資福利細節仍待後續討論，該兩個子法是最需要和工會溝通的。

王國材強調，後續的子法研議都已經啟動，目標希望年底前可完成，年底前將密切與工會溝通。