花蓮高中以下線上教學延至6／2　暫停實體課對染疫無明顯差異

▲花蓮26日新增1291例新冠確診，累計全縣染疫人數為27170人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣26日新增確診1291例，縣府疫情說明記者會，衛生局長朱家祥說明學生實體到校上課與在家線上上課，對於學生染疫情形無明顯差異。教育處代理處長翁書敏也呼籲尚未回填接種BNT疫苗調查表的家長，務必審慎評估後盡速繳交，以利學校施打作業。

▲衛生局長朱家祥表示，依據數據顯示，實體課程與線上教學對於染疫比例並無顯著影響。

衛生局長朱家祥指出，今日花蓮縣確診人數為1291例，其中18歲以下有298人，占總確診人數23.1%，端看5月16、17日與5月23、24日確診人數比例之比較，顯示實體課程與線上教學對於染疫比例並無顯著影響。

▲即日起至6月30日止，65（原住民55歲）歲以上長者，接種疫苗可以獲得500元衛教品。

自5月23日花蓮縣開始執行快篩陽性，經醫師診斷後即認定確診，為讓鄉親方便識別新冠確診看診之診所，花蓮縣政府特別製作紅布條提供診所施掛，提供鄉親方便看診確認快篩結果。針對中央提出疫苗施打政策，朱家祥也說明，65（原住民55歲）歲以上長者，即日起至6月30日止接住疫苗可以獲得500元衛教品（第1、2劑花蓮縣加碼500元衛教品至5月31日止），以及加贈2劑快篩試劑。

▲▼教育處代理處長翁書敏呼籲，國高中學生配合時間返校接種疫苗，請家長評估後盡速回報意願，以利學校施打作業。

針對「0+7」自主防疫者、「3+4」居家隔離及自主防疫者，朱家祥再次提醒鄉親，花蓮縣政府分別提供每人2劑、3劑快篩試劑，同住家人可憑健保卡及身分證領取快篩試劑。若全家人都有快篩試劑需求，務必每位家人的證件都要攜帶。

教育處代理處長翁書敏表示，考量疫情嚴峻，保護校園健康安全，花蓮縣高中以下（公私立含幼兒園）暫停實體課程，改線上教學持續延至6月2日，有照顧需求學生仍可到校上課，兒童及青少年疫苗施打計畫如期進行，期程將另行公告。翁書敏呼籲國高中學生配合時間返校接種疫苗，也請家長評估後盡速回報意願，以利學校施打作業。