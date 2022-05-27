不斷更新／僅新北不延！全國遠距教學一次看　「北、澎」私幼彈性停課

▲全國遠距教學一覽。（圖／記者周宸亘攝）

記者林冠吟／整理報導

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，全國學生確診人數累計更已高達16萬人，其中國小生更有5.5萬人確診，為避免疫情持續擴散，各縣市政府也陸續宣布高中以下遠距教學一周，不過眼見疫情尚未有趨緩情形，讓不少家長相當擔憂學童恢復實體上課後，可能須再面臨染疫風險。而各地方政府也陸續公布最新應對措施，全國目前僅新北市宣布不延長遠距教學，交由各級學校因地制宜，決定是否要遠距教學。

台北市【遠距教學再延長一週至6月2日，私幼30日恢復實體上課】

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據了解，中小學、公立幼兒園於5月30日至6月2日維持遠距教學，但經過徵詢 私立幼兒園 意見，部分學童屆時將已接種過疫苗，因此 5月30日恢復實體上課 ，同時也可自行評估是否遠距。

新北市【暫不跟進延長遠距，各學校因地制宜】

基隆市【遠距教學再延長一週至6月2日】

基隆市府指出，無提早放暑假之規劃。

桃園市【遠距教學再延長一週至6月2日】

國三、高三遠距到暑假，市內高中以下學校遠距教學再延長一週，端午節後再視情況決定是否繼續延長。

新竹縣【遠距教學再延長一週至6月2日】

新竹縣未規劃提早放暑假。畢業考倘維持紙筆測驗，畢業班學生到校考試則採分流作業模式處理，各課照中心與補習班建議同步採線上教學。

新竹市【遠距教學再延長一週至6月2日】

苗栗縣【遠距教學再延長一週至6月2日】

公私立幼兒園、補習班及課照中心（安親班）得參考彈性辦理暫停實體課程，疫苗施打不受影響。

台中市【遠距教學再延長一週至6月2日】

遠距教學再延長一週，端午節後再視疫情情況滾動式調整。

南投縣【遠距教學再延長一週至6月2日】

高中以下各級學校學生暫停實體課程改採線上教學措施再延長一週，自5月30日 (星期一) 起至6月2日(星期五)止。

彰化縣【遠距教學再延長一週至6月2日】

彰化縣長王惠美26日宣布彰化高級中等以下學校（含國小附幼）改遠距教學模式授課再延長一週，目前暫不考慮採遠距教學至暑假，因須考量國小升國中課程銜接的問題。端午節過後會再做滾動式檢討。

雲林縣【遠距教學再延長一週至6月2日】

遠距教學再延長一週，端午節後再視疫情情況滾動式調整。

嘉義縣【遠距教學再延長一週至6月5日】

嘉義市【遠距教學再延長一週至6月5日】

非營利、準公共、私立幼兒園可自主決定暫停實體課程；補習班與課照中心建議改採線上學習，如有實體教學之需求，務必做好相關防疫工作。

台南市【遠距教學再延長一週至6月5日】

台南市教育局宣布，台南市高中以下學校及公立幼兒園暫停實體教學延長一周，從5月30日到6月5日止。

高雄市【遠距教學再延長一週至6月5日】

高雄市府指出，遠距教學再延長一週，但5月30日疫苗到校接種不影響、原訂畢業典禮學校也不影響。

屏東縣【遠距教學再延長一週至6月5日】

高中以下各級學校、公立及非營利幼兒園、補習班、課照中心均持續視訊課程到6/5，家長無法照顧子女者一樣可以送到學校。輝瑞兒童疫苗5/30起進校施打計畫照常辦理，家長可依排定時間把學童送到學校施打。

宜蘭縣【遠距教學再延長一週至6月2日】

宜蘭所屬高中、國中小（含幼及補校）下周5月30日至6月2日暫停實體課程，縣內的國立高中職可以比照停課。

花蓮縣【遠距教學再延長一週至6月2日】

台東縣【遠距教學再延長一週至6月5日】

全縣高中職以下學校包含公立幼兒園所，5月30日至6月5日繼續實施遠距線上教學，停止實體課程一週。

金門縣【國中小以下遠距教學再延長一週至6月2日，高中職自行決定】

金門縣政府指出，目前並無提早放暑假規劃，國三遠距教學至畢典前一天；國中小以下遠距教學延長至6月2日，後續視端午連假疫情狀況滾動檢討，國立高中職由各校自行決定。

澎湖縣【遠距教學再延長一週至6月2日，準公幼、私幼彈性決定】

高級中等以下學校及公立幼兒園暫停實體課程從原訂5月23日至27日再延長至6月2日，採取遠距教學；私立短期補習班比照辦理，私立幼兒園、準公共化幼兒園，是否停課則尊重各園彈性決定。

疫苗施打不受影響，另有關已延至5月31日舉辦的 國小5年級學生學習能力檢測 再延至9月6日 辦理，施測對象不變。

連江縣【縣內國中小6月6日至10日改採線上教學】