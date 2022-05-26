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台南+5871　高中以下學校線上教學延長一周

▲台南市長黃偉哲指出，26日起快篩陽性者可由醫事人員確認，台南市高中以下學校、公幼等，暫停實體教學延長一周。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，26日起快篩陽性者可由醫事人員確認，台南市高中以下學校、公幼等，暫停實體教學延長一周。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，26日新增5871名COVID-19本土確診病例，統計25日今年累計確診個案70429人，其中35081人已解除隔離，35348人尚在隔離中，26日起快篩陽性者可由醫事人員確認，台南市高中以下學校、公幼等，暫停實體教學延長一周。

黃偉哲市長指出，配合中央的快篩陽性者由醫事人員指認，將來將有二個方式，第一個把我們的篩檢站改為PCR之外，還是可以做為快篩的醫師的採檢服務，另外也鼓勵各位好朋友，其實不用舟車勞頓，不用到外面和人家人擠人，只要透過醫師視訊確認就可以成為確認你自己的快篩陽性是陽性，就可以進入整個確診者的相關醫療服務等等的部份，包括居隔單的列印，包括確診者的居家照護的醫療服務，都可以直接進行，第一個不需要再到醫院做PCR了，第二個也不需要去篩檢站做PCR，第三個也不必搭車，人擠人，最近這幾天天氣又不好，下大雨的和人家人擠人，然後到那邊，現場讓醫師再幫你看過一遍，你只要在家裡面，透過視訊，跟診或醫院的醫師來視訊，然後拿你的快篩陽性的，還有接受醫師的問診，這樣就可以確認了。

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黃偉哲市長說，針對中低收入戶跟長照機構的住民，包括住民還有工作人員的快篩試劑，市府先在5/18號已經由台南市政府發放快篩試劑給長照機構的工作人員，市府發了二劑，也感謝中央把這個好的政策廣納為全國統一一致的政策，所以中央也發放快篩試劑給長照機構的工作人員，還擴大到長照機構的住民。

黃偉哲市長指出，25日首日台南符合資格有3013位學童來施打輝瑞疫苗，26日是第2天，會持續施打兒童疫苗，請家長為了孩子的健康，要趕快預約，預約到6/6日，那6/7日就開始到校施打，這樣子也要斟酌台南醫護人員的人力，呼籲家長預約到了，就不要爽約，盡量能夠帶孩子來施打，那如果說真的沒有施打的話，那就到校集中施打。
 

▲台南市長黃偉哲指出，26日起快篩陽性者可由醫事人員確認，台南市高中以下學校、公幼等，暫停實體教學延長一周。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，26日起快篩陽性者可由醫事人員確認，台南市高中以下學校、公幼等，暫停實體教學延長一周。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，26日起快篩陽性者可由醫事人員確認，台南市高中以下學校、公幼等，暫停實體教學延長一周。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，26日起快篩陽性者可由醫事人員確認，台南市高中以下學校、公幼等，暫停實體教學延長一周。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，26日起快篩陽性者可由醫事人員確認，台南市高中以下學校、公幼等，暫停實體教學延長一周。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，26日起快篩陽性者可由醫事人員確認，台南市高中以下學校、公幼等，暫停實體教學延長一周。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖說明，南區松柏育樂中心及新化體育公園2處篩檢站，26日起除了提供鼻咽快篩及PCR採檢服務，同時也將提供快篩陽性試劑的判讀服務，以協助不方便透過視訊經由醫師線上判讀的民眾使用；松柏育樂中心篩檢站下週也將轉型成為判讀快篩陽性即為確診個案、同時提供看診及給藥服務之篩檢站。

▲台南市長黃偉哲指出，26日起快篩陽性者可由醫事人員確認，台南市高中以下學校、公幼等，暫停實體教學延長一周。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，26日起快篩陽性者可由醫事人員確認，台南市高中以下學校、公幼等，暫停實體教學延長一周。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，26日起快篩陽性者可由醫事人員確認，台南市高中以下學校、公幼等，暫停實體教學延長一周。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局說明，6月30日前，接種COVID-19疫苗一、二劑、基礎加強劑、第一次追加劑及二次追加劑的65歲以上市民及55歲以上具原住民身分的市民，不限劑次及疫苗廠牌，除了可以免費獲得2劑單劑型快篩試劑，還可以領取500元（含）以下禮券或禮品；提醒長輩於接種完3日內（不含假日）持健保卡及接種紀錄卡於衛生所上班時間至接種區域之衛生所領取2劑快篩，禮券（禮品）則可於接種完3日內於接種的合約院所或接種區的衛生所上班時間內領取。

▲台南市長黃偉哲指出，26日起快篩陽性者可由醫事人員確認，台南市高中以下學校、公幼等，暫停實體教學延長一周。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，根據遠見雜誌最新調查，台南市在醫療衛生上獲民眾肯定，滿意度達85％，感謝整體防疫人員的辛勞，市府也將盡力向中央爭取防疫物資，與前線防疫人員並肩作戰。

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