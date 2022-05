烏東城鎮「巴克馬特」周邊淪陷　俄軍推進16km將斷烏克蘭補給線

▲俄軍成功佔領了關鍵城鎮巴克馬特周邊地區。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭證實,俄羅斯軍隊在頓內茨克(Donetsk)地區取得了進一步進展,成功佔領了關鍵城鎮巴克馬特(Bakhmut)的周邊地區,導致烏克蘭的補給線可能被切斷。

explosion of a Russian ammunition depot near Bakhmut under the fire of Ukrainian artillery #ArmUkraineNow #WARINUKRAINE #Ukraine pic.twitter.com/dl9jSYbCbV