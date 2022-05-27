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烏東城鎮「巴克馬特」周邊淪陷　俄軍推進16km將斷烏克蘭補給線

▲▼巴克馬特。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍成功佔領了關鍵城鎮巴克馬特周邊地區。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭證實，俄羅斯軍隊在頓內茨克（Donetsk）地區取得了進一步進展，成功佔領了關鍵城鎮巴克馬特（Bakhmut）的周邊地區，導致烏克蘭的補給線可能被切斷。

據CNN報導，烏克蘭軍方26日表示，雖然烏克蘭成功擋住了俄軍的幾次推進，「但敵人在烏東博果斯克（Pokrovsk）和克萊諾夫（Klynove）的方向取得了部分進展，成功佔領了米德納魯達村（Midna Ruda）」。

米德納魯達位於關鍵城鎮巴克馬特東南方向約16公里處，而巴克馬特正好坐落在烏克蘭前線部隊的重要補給路線上，因此如果俄羅斯在佔領米德納魯達後再進一步推進的話，那麼烏克蘭的補給線就有可能會被切斷。

烏克蘭軍方還指出，俄軍在頓內茨克周邊地區的推進都已被烏克蘭頑強擋下，因此俄軍目前只能繼續狂轟大部分地區落入俄羅斯手中的東部城鎮利曼（Lyman）。據未經證實消息指出，利曼鎮現在已完全淪陷，最近還有影片顯示，俄羅斯的國旗如今正在當地的市政廳上空飄揚。

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