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季辛吉：烏克蘭應對俄讓出領土　台灣不該是美中談判核心

▲▼美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國前國務卿季辛吉表示，為了尋求和平，烏克蘭應該對俄羅斯讓出領土。烏克蘭總統澤倫斯基聞訊後予以反駁。季辛吉還說，美中應避免在兩國外交關係中把台灣置於中心。

美國「華盛頓郵報」報導，俄烏戰爭進入第4個月之際，季辛吉（Henry Kissinger）23日在世界經濟論壇（World Economic Forum）於瑞士達沃斯（Davos）舉行的一場會議中發言，呼籲美國和西方勿尋求俄國戰敗，他警告這恐怕會造成歐洲長期穩定情勢惡化。

季辛吉27日將滿99歲，他曾在1970年代於美國2位共和黨籍前總統尼克森（Richard Nixon）和福特（Gerald Ford）任內擔任國務卿和國家安全顧問。他長期主張「現實政治」（realpolitik）外交手法，贊成國家將實用目標置於道德原則之前。

季辛吉表示，西方不應該忘記俄羅斯對歐洲的重要性，切勿因「當下情緒」失控。他還鼓勵西方迫使烏克蘭接受與俄國談判恢復「原本狀態」（status quo ante），也就是戰前的領土情況。

根據英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，季辛吉發言時說：「有必要在未來2個月內展開和平談判，以免情勢演變為不容易克服的動盪和緊張。理想狀態下，這條分界線應該是恢復到原本狀態。」

「若是推動戰爭超過這條分界點，就不是關於烏克蘭的自由，而是對俄羅斯本身開打新戰爭。」

季辛吉所說的「原本狀態」，指的是俄羅斯2月底對烏克蘭開戰前，正式控制原屬烏國的克里米亞（Crimea），以及非正式控制烏東的盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）兩地區。

不過，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前曾強調，他設定烏克蘭與俄羅斯展開和談的條件之一，是烏國領土恢復到俄國侵占前的狀態。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，澤倫斯基25日也在世界經濟論壇會議上表示：「當烏克蘭說，它將戰鬥直到奪回所有領土，這只有一個意思，那就是烏克蘭在收復所有失土前，不會停止戰鬥。這是關乎獨立性和主權。」

除此之外，季辛吉在世界經濟論壇會議上還表示，美國和中國必須尋求避免在兩國緊張的外交關係當中，把台灣置於中心位置。他說，這兩個全球最大經濟體有必要避免直接對抗，以有利於全球和平。

美國媒體CNBC報導，季辛吉說：「美國不應該利用花招或漸進過程發展出某種『兩個中國』解決方案，中國也會因此繼續行使直到今日仍行使的耐心。」

他表示：「美國和中國應該避免直接對抗，且台灣不能成為談判核心，因為是美中兩國間的談判。」

「針對談判核心，美中應該討論造成敵對關係的原則問題，使雙方至少有某些合作的餘地。美國和中國若能緩和彼此敵對關係，對整體世界和平具有重要性。」

 

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