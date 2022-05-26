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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

單日飆104死創新高　朱立倫轟蔡英文：還要靠網軍出征嗎？

▲▼ 。（圖／翻攝朱立倫臉書）

▲朱立倫在臉書上3問蔡英文「說好不缺兒童疫苗？蔡總統你真的盡力了嗎？」。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情持續延燒，近期多起染疫孩童重症與死亡案例引起父母恐慌，全國不少家長心急如焚，卻還得帶著孩子們上街，排隊搶兒童疫苗。國民黨主席朱立倫今（26）日在臉書上問總統蔡英文「說好不缺兒童疫苗？妳真的盡力了嗎？」

朱立倫寫下，我們經歷口罩之亂、疫苗之亂、快篩之亂，如今又要出現兒童疫苗之亂？蔡總統，妳可知道陳時中指揮官到現在還在堅持「兒童疫苗沒有缺」，請問妳要怎麼跟冒大雨排隊搶醫療家長交代？這對行政團隊的信用是多大的傷害？

朱立倫問，蔡總統，妳可知道今天疫情又奪走了104條寶貴生命，創下兩年來的單日死亡新高。與此同時，臺灣又多了兩個因為孩子過世而破碎的家庭。這些讓人揪心、不捨的現實，難道就是蔡政府眼中已經「用心用力」，是指揮官投書外媒宣稱的「疫情控制得宜」？

朱立倫再問，蔡總統，妳可知道民眾想要的，只不過是平安健康，不用提心吊膽害怕染疫的生活。全面執政就應該全面負責，該道歉、認錯、改進就好好面對，不要再把在野黨的監督當洪水猛獸，甚至反過來假澄清」真抹黑，用網軍出征或法律箝制對政府不滿的人。

朱立倫最後說，每一個孩子的去世，不只是一個家庭的傷心事，更是整個社會的悲劇。國民黨秉持同島一命，從黨中央到地方執政縣市，一個月來針對疫情的方方面面提出非常多具體建議解方，「我們持續強力監督，一定要制衡信用破產的民進黨，讓他們不敢懈怠！」

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