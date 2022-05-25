72歲翁冒顏清標瘋狂恐嚇「吃慶記」　檢依危害安全等20罪起訴

▲72歲男子不滿時事，冒用顏清標寄發恐嚇信，檢方依危害安全罪等20罪起訴。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市72歲的李姓男子常看政論節目，看名嘴們力批鎮瀾宮假借信仰名義實為斂財，且認為北屯某建商和市府勾結，竟以大甲鎮瀾宮董事長顏清標名義，寄出恐嚇信給建商「捐壹億現金給媽祖，否則送慶記給您」，並且也恐嚇包括朱立倫，柯文哲等政治人物，台中警方經2個多月過濾近50間郵筒外監視器，3月底順利到家逮捕，檢方認定李嫌涉嫌重大，依犯偽造公、私文書及恐嚇危害安全罪等20罪起訴。

▲警方調閱50個郵局外監視器，終於找到寄發的72歲男子。（示意圖／警方提供）

台中市北屯區某建設公司1月24日收到一封以毛筆字書寫的恐嚇信，內容寫道「捐壹億現金給媽祖，否則送慶記給您」，文末署名「董事長顏清標」，信封寄件者則是「大甲鎮瀾宮」；顏清標隔天就出面澄清，這種以恐嚇取財、勒索的方式寄發黑函，已嚴重影響他本人和鎮瀾宮信譽，要求警方追出恐嚇人。

台中刑大隨即組成專案小組，全面調閱監視器查看各大郵局外面的郵筒，發現嫌犯投遞範圍遍及台中和彰化，包括台中大甲區、梧棲區、西區英才路、民權路郵局，以及彰化芬園的郵局，經逐一調閱近50個郵筒外的監視器，再過濾單純寄信民眾，後來鎖定其中2、3人比較可疑，於是派人跟蹤，最後利用排除法，覺得住在太平區的李姓男子最為可能，於是3月28日前往住處搜索，果然在家裡查出犯案用的毛筆、墨水、信封、信紙及郵票等證物。

李嫌問「你們來有什麼事？」警回「信是你寄的吧？」李回答乾脆「對」。警方隨即帶回製作筆錄，李嫌坦承他是親綠的，常看政論節目，名嘴們都在罵鎮瀾宮是斂財宮廟，一時氣憤才以顏清標名義寄恐嚇信。

檢方發現，李嫌寄給台中市盧秀燕市長信箱的恐嚇信，寫有「驢X厭，小心狗命」、「政商勾結、黑金惡霸」等內容，並且附有手掌畫有FUCK圖片，不僅恐嚇盧秀燕，還有政治人物朱立倫、柯文哲、立委鄭麗文等10多名政治人物，要求對方捐數十萬元給鎮瀾宮。

李嫌坦承不滿時事才寄發恐嚇信，他還強調，不是要錢，是要捐給媽祖，檢方認為李嫌涉犯偽造公、私文書及恐嚇危害安全罪等20罪，予以起訴。