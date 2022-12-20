備戰2024立委？林沛祥不尋求連任　宣布退出基隆議長選舉

▲基隆市副議長林沛祥宣布退出第20屆正副議長選舉。（圖／翻攝自林沛祥臉書）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

國民黨基隆市黨部今（20）日下午與21日連續2天，將進行第20屆基隆市正副議長的假投票，現任副議長林沛祥早上宣布退出副議長選舉，不爭取連任，傳出疑是為了2024年的立委選舉提早做準備。

林沛祥今天中午在臉書PO文宣布退出基隆市議會副議長選舉，不再尋求連任。他強調，自2018年上任的這4年來，一向秉持的敬業的精神及態度，誓言把議員做好，也盡心完成副議長的職責；這4年間，承蒙蔡議長指導與照顧，在議員與副議長的角色當中，都學習成長很多。

林沛祥提到，雖然此次市長選舉為國民黨勝出，但議員席次卻退後許多，基於泛民進黨等同13席，且據聞林右昌市長也正積極整合跨黨合作，希望促成民進黨能取得正、副議長的職位；在兩方實力相當的情況下，必須更加團結才有機會勝選。

為了顧全大局，林沛祥態度堅定表示，他願意讓更有能力與實力的人選來擔綱副議長的職位，同時讓優秀人才發揮長才，使得基隆市議會能夠更加進步，發揮監督及輔助市政的功能。

傳出林沛祥退出副議長選舉疑似是為了布局2024年的立委選舉，他表示目前還在謝票中，感謝安樂區的好朋友的支持，未來如果有機會能夠服務更多基隆好朋友，讓通勤族能早點回家甚至能有更多機會留在基隆工作，他本人也會積極爭取更多機會。