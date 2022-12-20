出獄不到3個月又犯！基隆賊闖民宅亮刀搶錢　「由偷轉盜」重判9年

▲竊賊闖入民宅行竊，卻因驚動屋主，改為持刀要脅對方不准動，遭重判9年。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者黃資真／基隆報導

基隆一名盧姓男子深夜闖入民宅偷錢，卻被屋主發現，盧男趕緊拿刀要脅不准動，竊走4000元再離去。由於盧男前科累累，出獄3個月後再犯，甚至變本加厲由「偷」為「盜」，需延長其矯正時間，依攜帶兇器、踰越門窗、侵入住宅強盜罪重判9年。

判決指出，去年6月19日凌晨2時許，盧男行經某住宅前，發現1樓浴室的鋁窗沒鎖，偷偷爬入行竊，先到廚房各拿1把菜刀與水果刀，接著走上2樓房間順手開燈，以便搜刮財物，卻驚動正在熟睡的屋主。

這時盧男將原「竊盜」犯意，提升為「強盜」犯意，亮刀恫嚇屋主「你靜靜地坐那、不要過來，我拿一些零花錢」，屋主不敢吭聲，只能任由盧男翻找櫃子、抽屜，得手4000元才離開，直到早上10時許，屋主才在里長陪同下報案，循線逮到盧男。

審理時盧男矢口否認犯行，辯稱他有睡眠障礙，吃了安眠藥後就要租屋處睡覺，且監視器拍下他走了一大段路，但自己脊椎有問題，不可能一直走路，定罪證據不足。

法官根據路口監視器以及屋主證述，光頭、身高不高、穿著左胸直線的紫色拉鍊外套等，幾乎跟盧男本人一模一樣，因此不採信盧男辯詞。

法官怒斥，盧男過去就有多次竊盜前科，出獄不到3個月又犯案，甚至變本加厲，愈發大膽，變「偷」為「盜」，且攜兇器、入住宅，對被害人之財產安全、人身安全及社會治安影響甚鉅，顯見其刑罰反應力薄弱，需再延長其矯正期間，重判盧男9年。全案仍可上訴。