　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快篩陽=確診今上路！侯友宜嘆「講了25天」　柯文哲：制度上線需要時間

記者杜冠霖／台北報導

26日起民眾若快篩陽經醫師診斷將視同確診的新措施上路，新北市長侯友宜稍早在接受媒體訪問時，針對此事嘆氣表示，「哎，講了25天了」，現在要做了，中央終於面對問題。對此，台北市長柯文哲指出，一個制度要上線需要時間，現在可通訊診療處理，後面也衍生很多問題，包括防疫險、法律文件等等，每個政策後續反應相當多，要有前置的時間。

指揮中心宣布「快篩陽即確診」今上路，不分年齡、族群，透過視訊診療或親赴醫療院所，經醫事人員判定，即可研判為確定病例，無需再做PCR檢驗。侯友宜感嘆的說，這段時間其實民眾花很多時間排，加上法傳系統耽誤等問題，人民真的很辛苦，現在中央終於要做了。

對此，柯文哲指出，該講的都講了，事情發生了，抱怨也沒有用，今天是快篩陽視同確診第一天，誠實的說，台北、整個台灣通訊診療的基礎建設都還沒完成，今天一定很多要磨合的地方。

柯文哲表示，趕快把問題解決比較重要，一個制度要上線需要時間，現在可通訊診療處理，還是需要時間，後面也衍生很多問題，包括防疫險、法律文件等等，每個政策後續反應相當多，要有前置的時間，已經走到這個地步就趕快應變。

柯文哲指出，特別是臨床上，今天死亡人數104人創新高，未來幾天恐怕還會上升，這個要趕快看怎麼辦。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼台北市0525防疫記者會，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤、聯合醫院總院長璩大成出席。（圖／北市府提供）

►亞馬遜熱賣！超美「木質玩具廚房」小孩玩不膩

ET快訊
台中20年「僑園飯店」宣布熄燈！最後營業日曝光
慘了！安珀赫德「做偽證」政府出手調查　恐面臨2國牢獄之災
僅2縣市不延長！　20縣市遠距教學至6／2
快篩陽=確診「視訊診療」攻略　四張圖解答3管道、4流程
每天8萬例vs三級警戒哪個更慘？　網1句話揭真相
女學生「運動片」大量外流　遭上萬人意淫！網怒轟：超沒水準
韓資深男演員食道癌逝！　去年還在拍戲
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳其邁2動作高雄變「快篩富翁」　一次送145萬劑、72萬市民受惠

台商批除籍剝奪投票權　陸委會：提前回台就能投「選擇在自己」

懶人包／快篩陽=確診「視訊診療」攻略　四張圖解答3管道、4流程

拜登護台口誤？戰略模糊又清晰？　國防院揭台灣最明確戰略

民怨收不到居隔書！張志豪怪市府卸責中央　新北反擊：勿模糊焦點

美國提供烏克蘭岸置魚叉飛彈　邱國正坦言擔憂：台灣取得不打折扣

82%烏克蘭人堅持寸土不讓　卓冠廷：想想台灣若放棄誰替我們發聲

快篩陽=確診今上路！侯友宜嘆「講了25天」　柯文哲：制度上線需要時間

快訊／北市停課措施一次看　部分幼兒園恢復實體上課

快訊／柯文哲一家五口3人確診！兒女高燒　自嘲當爸30年沒照顧小孩

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

顏佑庭淚別...楊銘威狂接哏全員噴笑　「亞綸哥＝楊哥」鬼鬼.姚元浩笑出豬叫聲

醉駕衝斑馬線險奪3命　母遭撞仍緊抱6月大嬰

陶晶瑩的馭夫術「躲廁所翻白眼」　曝疫情期間「不洗澡」：不要浪費水XD

陳其邁2動作高雄變「快篩富翁」　一次送145萬劑、72萬市民受惠

台商批除籍剝奪投票權　陸委會：提前回台就能投「選擇在自己」

懶人包／快篩陽=確診「視訊診療」攻略　四張圖解答3管道、4流程

拜登護台口誤？戰略模糊又清晰？　國防院揭台灣最明確戰略

民怨收不到居隔書！張志豪怪市府卸責中央　新北反擊：勿模糊焦點

美國提供烏克蘭岸置魚叉飛彈　邱國正坦言擔憂：台灣取得不打折扣

82%烏克蘭人堅持寸土不讓　卓冠廷：想想台灣若放棄誰替我們發聲

快篩陽=確診今上路！侯友宜嘆「講了25天」　柯文哲：制度上線需要時間

快訊／北市停課措施一次看　部分幼兒園恢復實體上課

快訊／柯文哲一家五口3人確診！兒女高燒　自嘲當爸30年沒照顧小孩

求職哥LINE人資「1用詞」慘了！過來人篤定100%被刷：超不OK

東洋報喜！微球藥進入臨床獲千萬里程碑金　自製罕病藥在美上市

全聯小時達買600送300元！外送最多人點這商品　可疊392座台北101

外資狂賣這十檔、買進面板雙雄！台股跌逾百點　三大法人賣超146.37億

陸肯德基「靠這隻鴨」賣雞　一鴨難求討論度暴增10倍

先探／散熱產能復工　液冷散熱新革命

防疫旅館不夠用！　明起入境移工「免同地點」自主健康管理

台中男警愛慕女同事　偷鑰匙兩度闖宿舍偷內褲！遭記2小過

雲林小學新生較去年少91人　4所小學只有1個新生

一人600元起！北市「2飯店快閃促銷只到5／31」升級名牌洗沐組

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

政治熱門新聞

快訊／救命錢來了！政院拍板345.6億振興　89.9萬人受惠

北市中小學、附幼下週維持遠距　私幼實體上課

快訊／再發振興券刺激市場？　行政院：目前沒有規劃

快訊／政府免費發快篩　中低收入戶每人5劑、長照住民3劑

徐巧芯違停風暴未歇！員警遭記2支申誡　柯文哲：我再問問局長怎麼回事

行政院推345.6億紓困救4大產業　約31萬勞工受惠

快訊／柯文哲一家五口3人確診！兒女高燒　自嘲當爸30年沒照顧小孩

ET民調／張善政戰陳時中、林智堅支持度曝　若對「他」可領先9.3%

「處女膜」歧視女性　網路調查近9成贊成更名

柯文哲自曝：我確診吃普拿疼就好了！

中華電信子公司爆造假工時　邱顯智：侵犯人性尊嚴

中小學提早放暑假？黃珊珊：下午說明

莫德納棄打潮！北市兒童BNT疫苗開打

遠見民調／侯友宜連任支持度破7成

更多熱門

相關新聞

柯文哲兒女也確診！返家居隔自嘲變「奶爸」

柯文哲兒女也確診！返家居隔自嘲變「奶爸」

台北市長柯文哲22日確診，預計到30日0時解隔，據了解，柯文哲確診當天便到其他同時染疫的朋友家居住。但台北市政府26日召開防疫記者會時，只見柯文哲視訊背景與昨（25）日不同，而他也證實，因為兒女確診，所以返家照顧小孩，目前妻子陳佩琪和另一名女兒已住到旅館，一家5口有3人確診。

LIVE／北市＋9062例　柯文哲說明

LIVE／北市＋9062例　柯文哲說明

新北、高雄「打疫苗送快篩」　她轟民進黨：別因為是侯友宜就反駁

新北、高雄「打疫苗送快篩」　她轟民進黨：別因為是侯友宜就反駁

遠見民調／侯友宜連任支持度破7成

遠見民調／侯友宜連任支持度破7成

侯友宜嘆「講了25天」　快篩陽=確診今上路　

侯友宜嘆「講了25天」　快篩陽=確診今上路　

關鍵字：

柯文哲北市防疫侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

快訊／救命錢來了！政院拍板345.6億振興　89.9萬人受惠

資深主持大哥證實確診！

21縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看

快訊／今增104死「單日死亡首破百」　本土+81852

強尼戴普幫忙安珀赫德拿到水行俠

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

原只是拍廣告…男星飛大陸「2年沒再回過家」

「鮭魚」名改不回來求立委國會質詢　鄉民狂酸

北市中小學、附幼下週維持遠距　私幼實體上課

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

強尼戴普羞辱安珀：浪費我精液

安珀赫德被打臉「氣到衝出法庭」！惱羞無視法官

更多

最夯影音

更多
強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻
叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面