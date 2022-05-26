快篩陽=確診今上路！侯友宜嘆「講了25天」　柯文哲：制度上線需要時間

記者杜冠霖／台北報導

26日起民眾若快篩陽經醫師診斷將視同確診的新措施上路，新北市長侯友宜稍早在接受媒體訪問時，針對此事嘆氣表示，「哎，講了25天了」，現在要做了，中央終於面對問題。對此，台北市長柯文哲指出，一個制度要上線需要時間，現在可通訊診療處理，後面也衍生很多問題，包括防疫險、法律文件等等，每個政策後續反應相當多，要有前置的時間。

指揮中心宣布「快篩陽即確診」今上路，不分年齡、族群，透過視訊診療或親赴醫療院所，經醫事人員判定，即可研判為確定病例，無需再做PCR檢驗。侯友宜感嘆的說，這段時間其實民眾花很多時間排，加上法傳系統耽誤等問題，人民真的很辛苦，現在中央終於要做了。

對此，柯文哲指出，該講的都講了，事情發生了，抱怨也沒有用，今天是快篩陽視同確診第一天，誠實的說，台北、整個台灣通訊診療的基礎建設都還沒完成，今天一定很多要磨合的地方。

柯文哲表示，趕快把問題解決比較重要，一個制度要上線需要時間，現在可通訊診療處理，還是需要時間，後面也衍生很多問題，包括防疫險、法律文件等等，每個政策後續反應相當多，要有前置的時間，已經走到這個地步就趕快應變。

柯文哲指出，特別是臨床上，今天死亡人數104人創新高，未來幾天恐怕還會上升，這個要趕快看怎麼辦。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

