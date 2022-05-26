新北、高雄「打疫苗送快篩」　她轟民進黨：別因為是侯友宜就反駁

▲新北加碼送2支快篩 。（圖／新北市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，由於長者是高風險族群，新北市長侯友宜25日表示，65歲長者只要在6月底前出來施打疫苗，除了中央贈與2支快篩，新北再加碼2支，卻引來民進黨新北市議員張志豪、立委羅致政批評「割稻尾」。新北市新莊區市議員戴湘儀就表示，高雄也宣布加碼2支快篩劑，別因為是侯友宜就反駁。

戴湘儀表示，新北市跟中央相繼宣布將各送2劑快篩試劑給65歲以上接種疫苗的長輩，羅致政就忙著跑出來嗆新北「割稻尾」，後來發現原來中央跟新北提供的試劑不重疊，也就是說，符合資格的長輩會最多拿到「4劑」疫苗，於是羅致政就慌慌張張改說詞質疑「貨哪來」。

戴湘儀表示，這也讓大家看到了，現在的中央政府、綠營民代因為年底選舉在即，但防疫政策又頻遭民眾詬病，所以產生的「搶風頭妄想症」。

戴湘儀說，高雄在昨天下午，也祭出了快篩加碼送的政策，甚至適用族群比新北更多，結果卻未見羅致政委員批評質疑，反而綠營上下悶不作聲，這不是雙標，什麼是雙標？

最後，戴湘儀表示，別因為是新北市就批評，也別因為是侯友宜的話，就反駁，今天上路的「快篩陽等同確診」就是雙北早就提出的解方，請執政黨三思而後行，別再造謠、別再充耳不聞。