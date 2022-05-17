學童家長注意！5到11歲接種BNT疫苗　最快下週三開打

▲BNT兒童疫苗最快25日起開打，圖為之前台中施打兒童疫苗。（圖／台中市府提供）

記者許敏溶／台北報導

今年第一批採購輝瑞BNT兒童劑型疫苗77.76萬劑昨（16日）上午到貨，因應即將開打，教育部今（17日）也正式發函給各縣市與各級學校，從下週三（25日）逐序開打，而且以5到11歲的兒童優先，之後再依量能安排給12至17歲青少年，教育部也檢送疫苗接種意願書，並提醒學生接種後若有不良反應可請3天防疫假，並要導師注意是否有人陪伴及照顧。

今年第一批輝瑞BNT兒童疫苗77.76萬劑昨到貨，隨後進行相關後續檢驗封緘作業，再提供給5到11歲兒童接種基礎劑使用，該批效期至今年9月30日，但卻也傳出不少家長針對莫德納疫苗抽單。

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▲輝瑞兒童疫苗昨天抵台。（圖／指揮中心提供）

面對外界關心BNT兒童疫苗何時開打，教育部國教署在今天正式發函給各縣市政府與各級學校，並檢附家長同意疫苗施打意願書等相關文件，但年齡範圍為5到17歲，預計5日25日起開始施打。

▲接種意願書。（圖／教育部提供）



教育部在函文中出，請地方政府與轄區衛生所從5月25日起，逐序推動疫苗接種，建議以5至11歲為優先推動，其後再依量能安排12至17歲青少年追加劑接種，而5至11歲兒童接種BNT疫苗作為基礎劑，建議兩劑間隔為12周，另為加強青少年的保護力，建議完成基礎劑且無嚴重不良反應的12至17歲青少年族群，與最後一劑基礎劑接種後間隔至少5個月（150天）後接種追加劑。